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В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:00+0300
2024-05-06T12:32+0300
россия
госдума
виталий милонов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя главы Минцифры Макута Шадаева."Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - рассказал парламентариц в своём Telegram-канале. Кроме того, как отметил Милонов, из-за антироссийских рестрикций с российского рынка ушли иностранные "дейтинг-сервисы", однако россияне все ещё заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары. По его словам, необходимо создать именно российские сервисы на базе Минцифры, которые будут помогать гражданам в поисках надежного спутника жизни, а "в удовлетворении низменных сексуальных потребностей".
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россия, госдума, виталий милонов
РОССИЯ, Госдума, Виталий Милонов
12:00 06.05.2024 (обновлено: 12:32 06.05.2024)
 
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя главы Минцифры Макута Шадаева.
"Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - рассказал парламентариц в своём Telegram-канале.
Кроме того, как отметил Милонов, из-за антироссийских рестрикций с российского рынка ушли иностранные "дейтинг-сервисы", однако россияне все ещё заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары. По его словам, необходимо создать именно российские сервисы на базе Минцифры, которые будут помогать гражданам в поисках надежного спутника жизни, а "в удовлетворении низменных сексуальных потребностей".
 
РОССИЯГосдумаВиталий Милонов
 
 
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