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В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:00+0300

2024-05-06T12:00+0300

2024-05-06T12:32+0300

россия

госдума

виталий милонов

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя главы Минцифры Макута Шадаева."Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - рассказал парламентариц в своём Telegram-канале. Кроме того, как отметил Милонов, из-за антироссийских рестрикций с российского рынка ушли иностранные "дейтинг-сервисы", однако россияне все ещё заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары. По его словам, необходимо создать именно российские сервисы на базе Минцифры, которые будут помогать гражданам в поисках надежного спутника жизни, а "в удовлетворении низменных сексуальных потребностей".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, виталий милонов