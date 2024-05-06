https://1prime.ru/20240506/milonov-847937531.html
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:00+0300
2024-05-06T12:00+0300
2024-05-06T12:32+0300
россия
госдума
виталий милонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя главы Минцифры Макута Шадаева."Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - рассказал парламентариц в своём Telegram-канале. Кроме того, как отметил Милонов, из-за антироссийских рестрикций с российского рынка ушли иностранные "дейтинг-сервисы", однако россияне все ещё заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары. По его словам, необходимо создать именно российские сервисы на базе Минцифры, которые будут помогать гражданам в поисках надежного спутника жизни, а "в удовлетворении низменных сексуальных потребностей".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, виталий милонов
РОССИЯ, Госдума, Виталий Милонов
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать раздел для знакомств на портале "Госуслуги". Инициатором выступил депутат нижней палаты Виталий Милонов, направив обращение на имя главы Минцифры Макута Шадаева.
"Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - рассказал парламентариц в своём Telegram-канале
.
Кроме того, как отметил Милонов, из-за антироссийских рестрикций с российского рынка ушли иностранные "дейтинг-сервисы", однако россияне все ещё заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары. По его словам, необходимо создать именно российские сервисы на базе Минцифры, которые будут помогать гражданам в поисках надежного спутника жизни, а "в удовлетворении низменных сексуальных потребностей".