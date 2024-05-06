https://1prime.ru/20240506/minfin-847937994.html

Минфин направит на покупку валюты 110,94 миллиарда рублей

Минфин направит на покупку валюты 110,94 миллиарда рублей - 06.05.2024, ПРАЙМ

Минфин направит на покупку валюты 110,94 миллиарда рублей

Минфин РФ в мае продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 8 мая по 6 июня 110,94 миллиарда рублей, по 5,55 миллиарда... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:02+0300

2024-05-06T12:02+0300

2024-05-06T12:02+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ в мае продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 8 мая по 6 июня 110,94 миллиарда рублей, по 5,55 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 года в размере 183,58 млрд руб", - говорится в сообщении."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2024 года составило -72,65 млрд руб", - отмечается в сообщении."Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд руб", - указали в Минфине.В предыдущий период - с 5 апреля по 7 мая - Минфин также осуществлял покупку валюты, направляя на это по 11,2 миллиарда рублей в день (всего 235,3 миллиарда рублей).По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото.Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

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