https://1prime.ru/20240506/minfin-847938159.html
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 06.05.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 187,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:04+0300
2024-05-06T12:04+0300
2024-05-06T12:06+0300
минфин рф
нефтяники
топливный демпфер
энергетика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 187,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.В марте выплаты компаниям составили 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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минфин рф, нефтяники, топливный демпфер
Минфин РФ, нефтяники, топливный демпфер, Энергетика
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин: нефтяники в апреле получили 187,2 млрд руб из бюджета по топливному демпферу
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 187,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
В марте выплаты компаниям составили 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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