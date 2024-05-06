https://1prime.ru/20240506/minfin-847938159.html

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 06.05.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 187,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:04+0300

2024-05-06T12:04+0300

2024-05-06T12:06+0300

минфин рф

нефтяники

топливный демпфер

энергетика

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 187,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.В марте выплаты компаниям составили 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

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минфин рф, нефтяники, топливный демпфер