https://1prime.ru/20240506/minfin-847951797.html

Фонд национального благосостояния вырос на 216 миллиардов рублей

Фонд национального благосостояния вырос на 216 миллиардов рублей - 06.05.2024, ПРАЙМ

Фонд национального благосостояния вырос на 216 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель 2024 года вырос на 216 миллиардов рублей - до 12,751 триллиона рублей, а в долларах - увеличился на... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:47+0300

2024-05-06T17:47+0300

2024-05-06T18:03+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель 2024 года вырос на 216 миллиардов рублей - до 12,751 триллиона рублей, а в долларах - увеличился на 3,226 миллиарда, до 138,930 миллиарда, говорится в материалах на сайте Минфина России."По состоянию на 1 мая 2024 года объем ФНБ составил 12 750 839,4 млн рублей или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год (...), что эквивалентно 138 929,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 мая составил эквивалент 5,172 триллиона рублей, или 56,355 миллиарда долларов, что составляет 2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.В частности, на 1 мая на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,367 килограмма золота в обезличенной форме и 299,7 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 659,629 миллиарда рублей.В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 458,670 миллиарда рублей, еще 291,516 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис".Также 125,467 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 106,671 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 153,989 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов.Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года составила 40,7 миллиона долларов, что эквивалентно 3,733 миллиарда рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 апреля 2024 года в совокупности составили 327,859 миллиарда рублей.

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