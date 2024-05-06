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Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для Белгородской области
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для Белгородской области - 06.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для Белгородской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных... | 06.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина."В Белгородскую область будет направлено 500 миллионов рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).В апреле правительство выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 миллиардов рублей.
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РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для Белгородской области
Правительство направит 500 млн руб Белгородской области на поддержку бизнеса
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
"В Белгородскую область будет направлено 500 миллионов рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.
Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).
В апреле правительство выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 миллиардов рублей.
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