https://1prime.ru/20240506/nato-847928707.html

В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре

В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре

В Белоруссии не исключают, что размещенный для учений контингент Североатлантического альянса в Сувалкском коридоре может там остаться на постоянной основе,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T06:39+0300

2024-05-06T06:39+0300

2024-05-06T06:39+0300

белоруссия

литва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg

МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. В Белоруссии не исключают, что размещенный для учений контингент Североатлантического альянса в Сувалкском коридоре может там остаться на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. В Литве в конце апреля стартовали военные учения. Они проходят совместно с Польшей и военными из Соединенных Штатов и Португалии. Цель мероприятия - отработка обороны Сувалкского коридора. Это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина около 100 километров. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересован Вашингтон. "Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", - отметил Алейник. Так он ответил на вопрос, имеются ли опасения, что часть или весь контингент, который был направлен для учений в Сувалкском коридоре, может там остаться на постоянной или долговременной основе. Глава дипломатии напомнил о недавнем заявлении одного из генералов США о том, что часть, которую временно разместили в Литве, остается там на бессрочной основе. "И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт", - сказал Алейник. Также глава польского МИД призвал к созданию тяжелой бригады для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах. "Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", - отметил Алейник.

https://1prime.ru/20240501/polsha-847822010.html

белоруссия

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, литва, нато