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В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре
В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре
В Белоруссии не исключают, что размещенный для учений контингент Североатлантического альянса в Сувалкском коридоре может там остаться на постоянной основе,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T06:39+0300
2024-05-06T06:39+0300
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МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. В Белоруссии не исключают, что размещенный для учений контингент Североатлантического альянса в Сувалкском коридоре может там остаться на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. В Литве в конце апреля стартовали военные учения. Они проходят совместно с Польшей и военными из Соединенных Штатов и Португалии. Цель мероприятия - отработка обороны Сувалкского коридора. Это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина около 100 километров. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересован Вашингтон. "Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", - отметил Алейник. Так он ответил на вопрос, имеются ли опасения, что часть или весь контингент, который был направлен для учений в Сувалкском коридоре, может там остаться на постоянной или долговременной основе. Глава дипломатии напомнил о недавнем заявлении одного из генералов США о том, что часть, которую временно разместили в Литве, остается там на бессрочной основе. "И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт", - сказал Алейник. Также глава польского МИД призвал к созданию тяжелой бригады для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах. "Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", - отметил Алейник.
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белоруссия, литва, нато
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, НАТО
06:39 06.05.2024
 
В Белоруссии предположили, что войска НАТО оставят в Сувалкском коридоре

МИД РБ: войска НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. В Белоруссии не исключают, что размещенный для учений контингент Североатлантического альянса в Сувалкском коридоре может там остаться на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
В Литве в конце апреля стартовали военные учения. Они проходят совместно с Польшей и военными из Соединенных Штатов и Португалии. Цель мероприятия - отработка обороны Сувалкского коридора. Это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина около 100 километров. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересован Вашингтон.
"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", - отметил Алейник. Так он ответил на вопрос, имеются ли опасения, что часть или весь контингент, который был направлен для учений в Сувалкском коридоре, может там остаться на постоянной или долговременной основе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Польша проговорилась о секретных планах НАТО, пишет СМИ
1 мая, 10:32
Глава дипломатии напомнил о недавнем заявлении одного из генералов США о том, что часть, которую временно разместили в Литве, остается там на бессрочной основе. "И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт", - сказал Алейник.
Также глава польского МИД призвал к созданию тяжелой бригады для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах.
"Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", - отметил Алейник.
 
БЕЛОРУССИЯЛИТВАНАТО
 
 
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