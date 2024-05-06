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Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России" - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"
Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России" - 06.05.2024, ПРАЙМ
Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"
Нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России", заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:27+0300
2024-05-06T17:27+0300
политика
нидерланды
россия
литва
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ГААГА, 6 мая - ПРАЙМ. Нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России", заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России", - сказано в сообщении министерства.При этом отмечается, что в миссии "Расширенное передовое присутствие (eFP)" будут участвовать 350 солдат, их число не изменится.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240506/krym-847946223.html
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нидерланды, россия, литва, нато
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ЛИТВА, НАТО
17:27 06.05.2024
 
Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"

Нидерланды продлили на 2 года работу военных в Литве в рамках НАТО для "сдерживания РФ"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на один из каналов Амстердама
Вид на один из каналов Амстердама - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 6 мая - ПРАЙМ. Нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России", заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России", - сказано в сообщении министерства.
При этом отмечается, что в миссии "Расширенное передовое присутствие (eFP)" будут участвовать 350 солдат, их число не изменится.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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