https://1prime.ru/20240506/nato-847951194.html

Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"

Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России" - 06.05.2024, ПРАЙМ

Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"

Нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России", заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:27+0300

2024-05-06T17:27+0300

2024-05-06T17:27+0300

политика

нидерланды

россия

литва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/66/842356605_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_c7b1263cc797d8ef52b12bc085f0a9fb.jpg

ГААГА, 6 мая - ПРАЙМ. Нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России", заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России", - сказано в сообщении министерства.При этом отмечается, что в миссии "Расширенное передовое присутствие (eFP)" будут участвовать 350 солдат, их число не изменится.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240506/krym-847946223.html

нидерланды

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, россия, литва, нато