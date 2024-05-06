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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России - 06.05.2024, ПРАЙМ
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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России - 06.05.2024, ПРАЙМ
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – крупнейший НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из опубликованных в конце апреля Банком... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:37+0300
2024-05-06T13:37+0300
пресс-релизы
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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – крупнейший НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из опубликованных в конце апреля Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2023 год.Ежемесячные выплаты в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" получают 376,5 тыс. человек (на 01.01.2024), что составляет 25% от всех получателей негосударственных пенсий в России.Из отчета регулятора также следует, что НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является одним из лидеров по объему выплачиваемых негосударственных пенсий. В 2023 году клиентам фонда перечислено 21 млрд руб. – четверть общей суммы пенсионных выплат по НПО в России (81,4 млрд руб.)Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций, реализует индивидуальные пенсионные программы, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Общее число клиентов фонда составляет 1,3 млн человек.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в реестры НПФ – участников систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц. Сбережения клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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40
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4.7
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40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
13:37 06.05.2024
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" лидирует по числу пенсионеров и объему выплачиваемых пенсий

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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – крупнейший НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из опубликованных в конце апреля Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2023 год.
Ежемесячные выплаты в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" получают 376,5 тыс. человек (на 01.01.2024), что составляет 25% от всех получателей негосударственных пенсий в России.
Из отчета регулятора также следует, что НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является одним из лидеров по объему выплачиваемых негосударственных пенсий. В 2023 году клиентам фонда перечислено 21 млрд руб. – четверть общей суммы пенсионных выплат по НПО в России (81,4 млрд руб.)
Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций, реализует индивидуальные пенсионные программы, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Общее число клиентов фонда составляет 1,3 млн человек.
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в реестры НПФ – участников систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц. Сбережения клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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