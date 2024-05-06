https://1prime.ru/20240506/npf-847941586.html

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России - 06.05.2024, ПРАЙМ

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает четверть негосударственных пенсий в России

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – крупнейший НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из опубликованных в конце апреля Банком... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:37+0300

2024-05-06T13:37+0300

2024-05-06T13:37+0300

пресс-релизы

?1714991864

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – крупнейший НПФ в России по количеству клиентов, получающих негосударственную пенсию. Это следует из опубликованных в конце апреля Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2023 год.Ежемесячные выплаты в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" получают 376,5 тыс. человек (на 01.01.2024), что составляет 25% от всех получателей негосударственных пенсий в России.Из отчета регулятора также следует, что НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является одним из лидеров по объему выплачиваемых негосударственных пенсий. В 2023 году клиентам фонда перечислено 21 млрд руб. – четверть общей суммы пенсионных выплат по НПО в России (81,4 млрд руб.)Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций, реализует индивидуальные пенсионные программы, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Общее число клиентов фонда составляет 1,3 млн человек.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в реестры НПФ – участников систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц. Сбережения клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы