Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240506/nsyao-847933032.html
Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО
Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО - 06.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО
Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, учения начнутся по поручению... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:25+0300
2024-05-06T10:43+0300
россия
владимир путин
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7d8144a94a76a36b91b31c02e572bf20.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач. Об этом рассказали в российском Минобороны."По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, уточняется, что в ходе грядущих учений российские ВС будут отрабатывать вопросы подготовки и применения НСЯО. Нестратегической ядерное оружие, оно же тактическое ядерное оружие, применяется на поле боя для решения тактических задач. Ракеты-носители ограничены радиусом действия.
https://1prime.ru/20240427/duda-847757253.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c91eac3612e4d9d3db7ad747dd5fb461.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, ядерное оружие
РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное оружие
10:25 06.05.2024 (обновлено: 10:43 06.05.2024)
 
Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО

Минобороны: началась подготовка к учениям с соединениями ЮФО, а также сил ВМФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач. Об этом рассказали в российском Минобороны.
"По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", - сообщается в материале ведомства.
Кроме того, уточняется, что в ходе грядущих учений российские ВС будут отрабатывать вопросы подготовки и применения НСЯО.
Нестратегической ядерное оружие, оно же тактическое ядерное оружие, применяется на поле боя для решения тактических задач. Ракеты-носители ограничены радиусом действия.
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Президенту Польши запретили говорить о ядерном оружии
27 апреля, 09:00
 
РОССИЯВладимир Путинядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала