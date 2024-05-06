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Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО

Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО - 06.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил провести учения для отработки применения НСЯО

Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, учения начнутся по поручению... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T10:25+0300

2024-05-06T10:25+0300

2024-05-06T10:43+0300

россия

владимир путин

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач. Об этом рассказали в российском Минобороны."По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, уточняется, что в ходе грядущих учений российские ВС будут отрабатывать вопросы подготовки и применения НСЯО. Нестратегической ядерное оружие, оно же тактическое ядерное оружие, применяется на поле боя для решения тактических задач. Ракеты-носители ограничены радиусом действия.

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россия, владимир путин, ядерное оружие