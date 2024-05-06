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"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы"
"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы" - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы"
Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в "режим непосредственной угрозы", чтобы догнать и перегнать Россию. Такое мнение выразил... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:21+0300
2024-05-06T11:21+0300
2024-05-06T11:21+0300
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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в "режим непосредственной угрозы", чтобы догнать и перегнать Россию. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Выступая на конференции в варшаве, польский министр назвал переход европейского ОПК в режим непосредственной угрозы ключевым вопросом."Мы не можем отставать от тех, кто вооружается с утра до ночи семь дней в неделю", - сказал он.По словам главы польского оборонного ведомства, Евросоюз должен "догнать и даже перегнать производственные мощности" России.
https://1prime.ru/20240503/polsha-847891667.html
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впк, польша, ес, россия
Вооружения, ВПК, ПОЛЬША, ЕС, РОССИЯ
"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы"
МО Польши предложило перевести ОПК ЕС в "режим угрозы", чтобы "догнать и перегнать" Россию
ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в "режим непосредственной угрозы", чтобы догнать и перегнать Россию. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Выступая на конференции в варшаве, польский министр назвал переход европейского ОПК в режим непосредственной угрозы ключевым вопросом.
"Мы не можем отставать от тех, кто вооружается с утра до ночи семь дней в неделю", - сказал он.
По словам главы польского оборонного ведомства, Евросоюз должен "догнать и даже перегнать производственные мощности" России.
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