https://1prime.ru/20240506/opk-847934892.html

"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы"

"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы" - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Догнать и перегнать". В Польше призвали ЕС перевести ОПК в "режим угрозы"

Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в "режим непосредственной угрозы", чтобы догнать и перегнать Россию. Такое мнение выразил... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:21+0300

2024-05-06T11:21+0300

2024-05-06T11:21+0300

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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходимо перевести военно-промышленный комплекс в "режим непосредственной угрозы", чтобы догнать и перегнать Россию. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Выступая на конференции в варшаве, польский министр назвал переход европейского ОПК в режим непосредственной угрозы ключевым вопросом."Мы не можем отставать от тех, кто вооружается с утра до ночи семь дней в неделю", - сказал он.По словам главы польского оборонного ведомства, Евросоюз должен "догнать и даже перегнать производственные мощности" России.

https://1prime.ru/20240503/polsha-847891667.html

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