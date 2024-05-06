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Песков объяснил проведение ракетных учений в России
Песков объяснил проведение ракетных учений в России - 06.05.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил проведение ракетных учений в России
Анонсированные ракетные учения ВС России связаны с заявлениями западных лидеров о возможной отправке военных контингентов на Украину, заявил официальный... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:24+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Анонсированные ракетные учения ВС России связаны с заявлениями западных лидеров о возможной отправке военных контингентов на Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет (речь – ред.), очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину", - отметил Песков.Учения будут проводиться под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил.Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев также связал проведение учений с поведением и заявлениями западных лидеров, которые отражают деградацию правящего класса на Западе.Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял, чтоСША могут направить военный контингент в зону СВО, если ВСУ будут проигрывать. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вновь заговорил о возможности отправки войск на Украину.
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россия, дмитрий песков, учения, новости
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков, учения, Новости
Песков объяснил проведение ракетных учений в России
Песков: ракетные учения связаны с заявлениями Запада об отправке войск на Украину
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Анонсированные ракетные учения ВС России связаны с заявлениями западных лидеров о возможной отправке военных контингентов на Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет (речь – ред.), очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину", - отметил Песков.
Учения будут проводиться под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев также связал проведение учений с поведением и заявлениями западных лидеров, которые отражают деградацию правящего класса на Западе.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял, чтоСША могут направить военный контингент в зону СВО, если ВСУ будут проигрывать.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вновь заговорил о возможности отправки войск на Украину.
Россия проведет учения для отработки нестратегических ядерных сил