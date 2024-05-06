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Призраки "поля чудес". Один из главных страхов 90-х возвращается

Призраки "поля чудес". Один из главных страхов 90-х возвращается - 06.05.2024, ПРАЙМ

Призраки "поля чудес". Один из главных страхов 90-х возвращается

Резкий рост числа финансовых пирамид может означать только одно – не перевелись в России любители легких денег, которых поджидают аферисты, слегка подновившие... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T04:04+0300

2024-05-06T04:04+0300

2024-05-06T04:04+0300

статья

финансовая пирамида

мошенники

банк россии

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Резкий рост числа финансовых пирамид может означать только одно – не перевелись в России любители легких денег, которых поджидают аферисты, слегка подновившие вечный сюжет про "поле чудес в стране дураков". Как распознать подобные схемы, читайте в материале "Прайм".Резкий рост числа финансовых пирамид в России зафиксирован в Банке России. В первом квартале этого года их стало 728. Это на 70% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе регулятора. По информации ЦБ, россияне ежегодно теряют 10-12 миллиардов рублей от участия в финансовых пирамидах, и суммы потерь только увеличиваются.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПочти все зафиксированные финансовые пирамиды привлекали деньги под видом инвестиций, а клиентов искали в соцсетях и мессенджерах. Очевидно, что схемы значительно модифицировались со времен незабвенного Лени Голубкова и его МММ. Но принцип "мы сидим, а денежки идут" остался незыблемым.Наследники ловкого итальянцаПервые финансовые пирамиды появились в позднем Средневековье. Тогда они являлись скорее спекулятивными пузырями – цены на отдельные товары или услуги раздувались из-за ажиотажного спроса, а потом резко падали, и скупщики теряли все. Яркий пример – тюльпаномания 1636—1637 годов в Нидерландах. Луковицы тюльпанов за короткий срок подорожали в разы, а затем перегретый рынок рухнул.Классическая пирамида в современном понимании вязана с итальянским эмигрантом Чарльзом Понци, с прибылью перепродававшим в США валютные купоны. В аферу он сумел вовлечь тысячи человек, а когда выяснилось, что никуда никакие деньги не инвестируются, а доход участникам схемы платят за счет новых поступлений, пирамида рухнула. Ловкого итальянца осудили за мошенничество, а понятие "пирамида Понци" с тех пор стало нарицательным.Самая известная в России финансовая пирамида по системе Понци – упомянутая выше МММ, действовавшая в середине 1990-х. От нее, по разным оценкам, пострадали 10-15 миллионов вкладчиков. Неискушенные граждане велись на обещания легкого и высокого дохода – ведь в СССР ничего подобного не было. МММ с треском рухнула, акции превратились в "фантики", основателя пирамиды Сергея Мавроди арестовали, однако вскоре выпустили. Позже он был избран в Госдуму и получил статус неприкосновенности, которого вскоре был лишен. После резкого обесценивания бумаг МММ 50 человек покончили жизнь самоубийством.Вся эта драма не помешала Мавроди попытаться воскресить МММ в начале 2010-х, но повторить успех уже не удалось. Как и вернуть деньги пострадавшим.Поле чудес: старая сказка на новый ладС тех пор законодательство по борьбе с финансовыми пирамидами в значительной степени усовершенствовалось, а Банк России совместно с Генпрокураторой проводят успешные рейды по выявлению подобных "бизнесменов" до тех пор, пока они не успели пощипать кошельки доверчивых граждан. Однако и мошенники не дремлют – они меняют схемы и ищут подходы к разной целевой аудитории.Как ни странно, теперь это не только пенсионеры, но и молодежь. "Работают" с ней уже не с помощью назойливой рекламы у метро, а через интернет. Только в первом квартале этого года в России были выявлены и заблокированы 2 тысячи ресурсов, которые принадлежали финансовым пирамидам. Общее количество посетителей составило 8 миллионов!Вообще жертвами мошенников могут стать все, у кого есть, за что "зацепиться". У пенсионеров накоплены сбережения, и они хотят помочь младшим членам семьи решить финансовые проблемы. У молодёжи желание нового — поучаствовать в теме типа криптоинвестиций. То, что мы меньше слышим о жертвах среднего возраста, — это лишь отражение жизненного цикла инвестора. У этих людей нет ни горячей тяги к острым криптоощущениям, ни свободных денег – все заработанное уходит на насущные нужды.Банк России регулярно не только блокирует ресурсы аферистов, но и направляет материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных и административных дел. Однако статистика не врет: жертвами пирамид по-прежнему становятся миллионы граждан."Казалось бы, современная история должна научить наших граждан быть осторожными, но желание легких денег и низкий уровень финансовой грамотности приводит к печальным последствиям", - констатирует доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Нужно помнить, что аферисты очень хорошие психологи, которые умеют подобрать ключ к любой аудитории, а еще им помогают в этом современные технологии. Они без труда подтверждают свой серьезный статус, демонстрируют крутые связи и рассказывают про головокружительный успех, пояснил эксперт."Многие готовы рискнуть, чтобы решить финансовые проблемы, которые множатся из-за дисбалансов финансовой системы, высоких процентных ставок и закредитованности населения. "Поле чудес" — это архетипичный сюжет", - комментирует доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.По ее мнению, дело не только в желании легких денег. Действующие сейчас программы повышения финансовой грамотности достаточно однобокие. Они направлены на подготовку потребителя финансовых услуг, а не людей, которые действительно разбираются в инвестиционном процессе, работе финансовой системы, учёте и анализе риска.Однако финансы далеко не так просты, как может показаться. Внешне паевой инвестиционный фонд и пирамида выглядят очень похоже, а их сущностные различия скрыты во многих страницах мелкого текста. В результате повышение финансовой грамотности населения обернулось лишь психологической готовностью осуществлять инвестиции без навыков, считает она.Где водятся бесплатный сыр и легкие деньги Как минимум, клиенты пирамид забывают про важный принцип финансов – так называемую двойную запись. Дело в том, что в инвестициях всегда работают двое – инвестор и тот, кто выполняет обязательства. Если это вклад, то за выполнение обязательств отвечает банк, который жестко регулируется государством и Банком России.А вот в случае пирамиды или инвестирования в криптовалюты ответственных по факту нет – это неустановленные лица с неизвестными бенефициарами, скрывающиеся за красивыми вывесками. Но люди не задумываются – а стоит ли им доверять? Это принципиальное непонимание принципов работы финансовой системы.Возможность борьбы с пирамидами кроется в двух плоскостях. Первая – необходимо создавать адекватные инструменты инвестирования, которые приносят неплохую доходность. Средства при этом должны идти на благородные цели, например, модернизацию, создание новых производств.Вторая – жестко выявлять и тут же закрывать пирамиды. "Относиться к ним, как к торговцам наркотиками. Прописать в ГК ничтожность сделок, чтобы люди не теряли недвижимость в рамках схем обратного лизинга. Возможно, взятие недвижимости в залог следует обуславливать наличием банковской или иной специализированной лицензии", - предлагает Копылова.И, конечно, следует пересмотреть подход к формированию у граждан финансовой грамотности.Все должны понимать, что не следует доверять обещаниям высокой доходности, быстрого заработка и легких денег. Не нужно надеяться, что потом проблему можно будет решить за счет Центробанка или органов безопасности."Чаще всего, жертва аферистов самостоятельно переводит свои средства неизвестно куда, а потом доказать, что причиной стал обман очень сложно. Быстрых и легких денег на финансовом рынке не существует, они могут быть только в художественных фильмах и в сценариях аферистов", - подытожил Бадалов.

https://1prime.ru/20240403/finansovye-piramidy-847039595.html

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

финансовая пирамида, мошенники, банк россии