https://1prime.ru/20240506/platforma-847928524.html

Эксперт предположила, когда заработает платформа для сбыта газа РФ в Турции

Эксперт предположила, когда заработает платформа для сбыта газа РФ в Турции - 06.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт предположила, когда заработает платформа для сбыта газа РФ в Турции

Дорожная карта России и Турции по проекту турецкого газового хаба может включать создание электронной платформы для торговли газом, заработать она может в... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T06:31+0300

2024-05-06T06:31+0300

2024-05-06T06:31+0300

энергетика

россия

турция

газ

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Дорожная карта России и Турции по проекту турецкого газового хаба может включать создание электронной платформы для торговли газом, заработать она может в следующем году, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. "На мой взгляд, озвученная тогда идея трансформировалась и, возможно, до сих пор видоизменяется, во-первых, по мере ее проработки, во-вторых, под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего отношения европейских стран к российскому газу... Одним из значимых этапов карты может быть создание электронной платформы для торговли газом. Полагаю, что она может заработать в следующем году", – сказала Белова. ЮЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОРОТА В ЕВРОПУ Анкара получает газ из России, Азербайджана и Ирана, уточнила эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Для трансформации из "простого транзитера" в полноценный хаб необходимо расширение инфраструктуры хранения газа, отметила она. Турция, добавила Белова, "поступательно движется к достижению своей давней мечты" – стать южными газовыми воротами в Европу. "Правда с учетом трендов развития газовых рынков за последние 20 лет теперь эта мечта трансформировалась, – полагает она, – помимо транзита трубопроводного газа, Турция может стать реэкспортером, а возможно и экспортером СПГ, а также ценовым бенчмарком". Республика реализует планы по развитию собственной добычи газа, активно строит газотранспортную инфраструктуру для приема газа (расширение TANAP и увеличение мощностей приемных терминалов СПГ). К 2030 году ее пропускная способность возрастет на 30 миллиардов кубометров, уточнила эксперт. "Возможно, о части этих объектов шла речь в контексте реализации проекта газового хаба", – предположила она. "Кроме того, для увеличения поставок российского газа может быть более активно задействована существующая газопроводная инфраструктура Азербайджана, а также предусмотрено ее расширение – в случае положительного решения и соответствующих инвестиций в инфраструктуру это позволит нарастить поставки до порядка 20 миллиардов кубометров", – также добавила Белова. РОССИЙСКИЙ ГАЗ ИЩЕТ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ Турецкий хаб может стать биржей, на которой поставщики газа и покупатели будут заключать сделки, и трубопроводная инфраструктура для организации такого хаба у Турции уже есть, отметила Рокотянская. По мнению эксперта, Россия может участвовать в проекте при той инфраструктуре, которая уже имеется. Рокотянская заметила, что также ведутся разговоры о возможном расширении мощности "Турецкого потока". Тем не менее она не исключила "разногласий в вопросах управления проектом, экономических и политических гарантий" и задалась вопросом, "стоит ли России в очередной раз вкладываться в масштабное строительство для европейских покупателей?". Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Источник в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана сообщил РИА Новости в феврале, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита президента России Владимира Путина. Телеканал CNN Türk со ссылкой на председателя Совета сектора энергетики и окружающей среды Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD) Алтуга Караташа в конце апреля передавал, что создание ряда объектов инфраструктуры для предложенного Россией проекта газового хаба в Турции может занять 2–3 года. А министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявлял в ноябре, что республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.

https://1prime.ru/20240504/zakon-847915648.html

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россия, турция, газ