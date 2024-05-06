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Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике
Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике - 06.05.2024, ПРАЙМ
Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике
Заключительная выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла в Коста-Рике, на ней обсуждались и возможности развития... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:58+0300
2024-05-06T12:05+0300
экономика
пмэф
росконгресс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – ПРАЙМ. Заключительная выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла в Коста-Рике, на ней обсуждались и возможности развития бизнеса, которые форум открывает для предпринимателей этой страны, сообщил фонд "Росконгресс"."Заключительная выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в столице Республики Коста-Рика Сан-Хосе... Во время дискуссии была затронута тема двусторонних деловых отношений между странами, а также были продемонстрированы возможности по развитию бизнеса для коста-риканских предпринимателей, которые открывает ПМЭФ", – говорится в сообщении.С российской стороны в мероприятии приняли участие руководитель фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и посол России в Коста-Рике Юрий Беджанян. Делегацию Коста-Рики составили представители компаний из сфер агропромышленности, цифровых технологий и туризма."Первой страной в Центральной Америке, с которой Россия наладила официальные контакты, стала Коста-Рика. Это случилось в 1872 году. За более чем 150-летнюю историю отношений между странами выстроилась прочная связь. Сегодня наши дипломатические и торговые отношения полноценны и находятся на высоком уровне. Мы видим большие перспективы развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, инвестиций и бизнеса", – сказал Беджанян, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил Стуглев, российская торона видит "обоюдную заинтересованность" в сотрудничестве, создании партнерских отношений и развитии международной кооперации между РФ и Коста-Рикой. Поэтому выездная сессия ПМЭФ ставила одной из своих задач рассказать о возможностях, которые ПМЭФ открывает коста-риканскому бизнесу."На сегодняшний день форум является мостом для создания новых связей между предпринимателями, он помогает участникам находить новых партнеров и создавать интересные проекты, направленные на укрепление взаимовыгодных отношений", – сказал руководитель фонда "Росконгресс".Двадцать седьмой Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.
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пмэф, росконгресс
Экономика, ПМЭФ, Росконгресс
11:58 06.05.2024 (обновлено: 12:05 06.05.2024)
 
Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике

Росконгресс: заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике

© Фото : ПМЭФЗаключительная выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума в Коста-Рике
Заключительная выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума в Коста-Рике - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – ПРАЙМ. Заключительная выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла в Коста-Рике, на ней обсуждались и возможности развития бизнеса, которые форум открывает для предпринимателей этой страны, сообщил фонд "Росконгресс".
"Заключительная выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в столице Республики Коста-Рика Сан-Хосе... Во время дискуссии была затронута тема двусторонних деловых отношений между странами, а также были продемонстрированы возможности по развитию бизнеса для коста-риканских предпринимателей, которые открывает ПМЭФ", – говорится в сообщении.
С российской стороны в мероприятии приняли участие руководитель фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и посол России в Коста-Рике Юрий Беджанян. Делегацию Коста-Рики составили представители компаний из сфер агропромышленности, цифровых технологий и туризма.
"Первой страной в Центральной Америке, с которой Россия наладила официальные контакты, стала Коста-Рика. Это случилось в 1872 году. За более чем 150-летнюю историю отношений между странами выстроилась прочная связь. Сегодня наши дипломатические и торговые отношения полноценны и находятся на высоком уровне. Мы видим большие перспективы развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, инвестиций и бизнеса", – сказал Беджанян, слова которого приводятся в сообщении.
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Как отметил Стуглев, российская торона видит "обоюдную заинтересованность" в сотрудничестве, создании партнерских отношений и развитии международной кооперации между РФ и Коста-Рикой. Поэтому выездная сессия ПМЭФ ставила одной из своих задач рассказать о возможностях, которые ПМЭФ открывает коста-риканскому бизнесу.
"На сегодняшний день форум является мостом для создания новых связей между предпринимателями, он помогает участникам находить новых партнеров и создавать интересные проекты, направленные на укрепление взаимовыгодных отношений", – сказал руководитель фонда "Росконгресс".
Двадцать седьмой Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.
 
ЭкономикаПМЭФРосконгресс
 
 
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