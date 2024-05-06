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В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят порядка 80 дачных домов и хозяйственнфх подростков охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:53+0300
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происшествия
россия
пожар
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Братском районе Иркутской области горят порядка 80 дачных домов и хозяйственнфх подростков охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек", - сообщил опрошенный изданием источник.Он также уточнил, что в садовых товариществах "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория" огнем повреждены 37 строений. По его словам, огонь уже успел распространиться на частные жилые дома в городе Вихоревка Братского района. В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, загораются еще 12 строений.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
14:53 06.05.2024 (обновлено: 15:05 06.05.2024)
 
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов

МЧС: в Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов и хозпостроек

© Фото : Telegram/мэр Братского района Александр ДубровинПожар в Братском районе Иркутской области
Пожар в Братском районе Иркутской области - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Telegram/мэр Братского района Александр Дубровин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Братском районе Иркутской области горят порядка 80 дачных домов и хозяйственнфх подростков охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек", - сообщил опрошенный изданием источник.
Он также уточнил, что в садовых товариществах "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория" огнем повреждены 37 строений. По его словам, огонь уже успел распространиться на частные жилые дома в городе Вихоревка Братского района.
В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, загораются еще 12 строений.
 
ПроисшествияРОССИЯпожар
 
 
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