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В ГД назвали дату утверждения кандидатуры премьер-министра
В ГД назвали дату утверждения кандидатуры премьер-министра - 06.05.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали дату утверждения кандидатуры премьер-министра
Кандидатуру премьер-министра России планируется утвердить в ходе заседания Государственной Думы 10 мая, сообщил депутат Александр Мажуга в своем... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:56+0300
2024-05-06T13:56+0300
2024-05-06T14:09+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кандидатуру премьер-министра России планируется утвердить в ходе заседания Государственной Думы 10 мая, сообщил депутат Александр Мажуга в своем Telegram-канале."10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", — сказано в сообщении.Согласно новым конституционным нормам, премьер-министр и его заместители будут утверждены Государственной Думой, а главы нескольких ведомств - МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста - будут назначены президентом после обсуждения кандидатур с Совфедом.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.Инаугурация президента России назначена на 7 мая.
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РОССИЯ, правительство, Новости, Кабмин
В ГД назвали дату утверждения кандидатуры премьер-министра
Депутат Мажуга: кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании 10 мая
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кандидатуру премьер-министра России планируется утвердить в ходе заседания Государственной Думы 10 мая, сообщил депутат Александр Мажуга в своем Telegram-канале.
"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", — сказано в сообщении.
Согласно новым конституционным нормам, премьер-министр и его заместители будут утверждены Государственной Думой, а главы нескольких ведомств - МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста - будут назначены президентом после обсуждения кандидатур с Совфедом.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
Инаугурация президента России назначена на 7 мая.
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров