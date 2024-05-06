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Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году
Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году - 06.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году
Российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировых, заявил президент страны Владимир Путин. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:09+0300
2024-05-06T16:09+0300
2024-05-06T16:09+0300
экономика
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировых, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства 6 мая, в понедельник, встретился с членами правительства России."У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", - отметил президент.Он напомнил, что в период пандемии коронавируса правительство многое сделало, в том числе в области экономики. По словам российского лидера, поддержка секторов была сбалансированной и своевременной.Кроме того, добавил Путин, против России развернули экономическую агрессию, чтобы добиться массовой безработицы и закрытия предприятий. Однако у противников ничего не вышло, подчеркнул он.
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владимир путин, россия, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Правительство РФ
Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году
Путин: экономика России в прошлом году росла темпами выше мировых
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировых, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 6 мая, в понедельник, встретился с членами правительства России.
"У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", - отметил президент.
Он напомнил, что в период пандемии коронавируса правительство многое сделало, в том числе в области экономики. По словам российского лидера, поддержка секторов была сбалансированной и своевременной.
Кроме того, добавил Путин, против России развернули экономическую агрессию, чтобы добиться массовой безработицы и закрытия предприятий. Однако у противников ничего не вышло, подчеркнул он.
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