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Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году

Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году - 06.05.2024, ПРАЙМ

Путин оценил темпы роста экономики России в прошлом году

Российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировых, заявил президент страны Владимир Путин. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T16:09+0300

2024-05-06T16:09+0300

2024-05-06T16:09+0300

экономика

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировых, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства 6 мая, в понедельник, встретился с членами правительства России."У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", - отметил президент.Он напомнил, что в период пандемии коронавируса правительство многое сделало, в том числе в области экономики. По словам российского лидера, поддержка секторов была сбалансированной и своевременной.Кроме того, добавил Путин, против России развернули экономическую агрессию, чтобы добиться массовой безработицы и закрытия предприятий. Однако у противников ничего не вышло, подчеркнул он.

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владимир путин, россия, правительство рф