https://1prime.ru/20240506/putin-847947762.html
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина - 06.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Работа российского правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина была напряженной, но плодотворной, заявил действующий президент страны... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:41+0300
2024-05-06T16:41+0300
2024-05-06T16:41+0300
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа российского правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина была напряженной, но плодотворной, заявил действующий президент страны Владимир Путин в ходе встречи с кабинетом министров."Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу", - сказал глава государства.Кроме того, Путин уточнил, что профессиональные качества членов уходящего российского правителсьтва останутся востребованы. По его словам, цена их действий в это историческое для страны время крайне высока.
https://1prime.ru/20240506/putin-847946513.html
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россия, правительство рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Путин: работа правительства под руководством Мишустина была плодотворной
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа российского правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина была напряженной, но плодотворной, заявил действующий президент страны Владимир Путин в ходе встречи с кабинетом министров.
"Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу", - сказал глава государства.
Кроме того, Путин уточнил, что профессиональные качества членов уходящего российского правителсьтва останутся востребованы. По его словам, цена их действий в это историческое для страны время крайне высока.
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