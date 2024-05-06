https://1prime.ru/20240506/putin-847947762.html

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина - 06.05.2024, ПРАЙМ

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина

Работа российского правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина была напряженной, но плодотворной, заявил действующий президент страны... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T16:41+0300

2024-05-06T16:41+0300

2024-05-06T16:41+0300

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа российского правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина была напряженной, но плодотворной, заявил действующий президент страны Владимир Путин в ходе встречи с кабинетом министров."Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу", - сказал глава государства.Кроме того, Путин уточнил, что профессиональные качества членов уходящего российского правителсьтва останутся востребованы. По его словам, цена их действий в это историческое для страны время крайне высока.

https://1prime.ru/20240506/putin-847946513.html

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россия, правительство рф, михаил мишустин