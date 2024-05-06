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Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков

Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков - 06.05.2024, ПРАЙМ

Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков

Визит президента России Владимира Путина в Китай станет ответом на приезд председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году, он будет носить статус государственного. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:17+0300

2024-05-06T17:17+0300

2024-05-06T17:20+0300

владимир путин

китай

визит

юрий ушаков

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай станет ответом на приезд председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году, он будет носить статус государственного. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.Он напомнил, что это будет первый международный визит президента после выборов."Мы так китайским коллегам обещали, они выступили с таким предложением, и это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году, тоже после выборов соответствующих в Китае", - сказал Ушаков.Помощник президента добавил, что государственный визит предполагает посещение еще одного города, помимо столицы.Ранее Путин заявлял, что его поездка в Китай планируется в мае.

https://1prime.ru/20240506/kabmin-847948086.html

китай

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владимир путин, китай, визит, юрий ушаков