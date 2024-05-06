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Путин и Пашинян обсудят проблемные вопросы, заявили в Кремле

Путин и Пашинян обсудят проблемные вопросы, заявили в Кремле - 06.05.2024, ПРАЙМ

Путин и Пашинян обсудят проблемные вопросы, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут откровенно обсудить проблемные вопросы взаимного сотрудничества, рассказал... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:33+0300

2024-05-06T17:33+0300

2024-05-06T17:46+0300

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут откровенно обсудить проблемные вопросы взаимного сотрудничества, рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Отмечается, что Пашинян намерен приехать в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС, а его встреча с Путиным состоится в тот же день. "За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами", - заявил Ушаков журналистам. Кроме того, Ушаков уточнил, что еще в апреле премьер Армении подчеркивал неблагоприятные времена для для отношений с Россией и сокращение контактов между лидерами двух стран. По его словам, речь идет о заморозке Арменией своего участия в ОДКБ и параллельно развитии ее отношений с западными странами."То есть, очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - сказал помощник президента России.Также политик отметил, что визит Путина в Турцию остается на повестке дня. По его словам, даты еще не согласованы, но будут обсуждаться в ближайшее время.

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россия, армения, владимир путин, никол пашинян