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Международные резервы России снизились к 26 апреля
Международные резервы России снизились к 26 апреля - 06.05.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России снизились к 26 апреля
Международные резервы РФ с 19 апреля по конец дня 26 апреля уменьшились на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов, говорится... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:03+0300
2024-05-06T16:03+0300
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банк россии
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международные резервы
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 апреля по конец дня 26 апреля уменьшились на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 26 апреля 2024 года составили 596,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,4 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия, международные резервы
Банк России, РОССИЯ, международные резервы
Международные резервы России снизились к 26 апреля
ЦБ: международные резервы России уменьшились до 596,8 миллиарда долларов к 26 апреля
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 апреля по конец дня 26 апреля уменьшились на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 апреля 2024 года составили 596,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,4 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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