https://1prime.ru/20240506/rossiya-847945171.html

"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ

"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ

Учения Генштаба ВС по применению нестратегического ядерного оружия должны показать НАТО, что Россия в случае агрессии будет защищаться всеми возможными... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:23+0300

2024-05-06T15:23+0300

2024-05-06T15:23+0300

вооружения

россия

нато

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Учения Генштаба ВС по применению нестратегического ядерного оружия должны показать НАТО, что Россия в случае агрессии будет защищаться всеми возможными средствами. Об этом заявил в эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."В последнее время было сделано много заявлений со стороны представителей Запада о намерении начать войну против России на Украине. Это для нас будет уже не специальная военная операция, а война, и в случае необходимости придется применять тактическое ядерное оружие, чтобы, как говорится, разгромить их в хлам. Поэтому на сегодняшний день проводятся эти учения", - сказал он.Эксперт объяснил, что к НСЯО относят ракеты малой и средней дальности и авиабомбы с ядерным зарядом. По его словам, учения покажут НАТО, что Россия при необходимости готова обороняться всеми доступными средствами.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240506/italiya-847943285.html

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россия, нато, ядерное оружие