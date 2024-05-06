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"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ
"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ
Учения Генштаба ВС по применению нестратегического ядерного оружия должны показать НАТО, что Россия в случае агрессии будет защищаться всеми возможными... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:23+0300
2024-05-06T15:23+0300
2024-05-06T15:23+0300
вооружения
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нато
ядерное оружие
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Учения Генштаба ВС по применению нестратегического ядерного оружия должны показать НАТО, что Россия в случае агрессии будет защищаться всеми возможными средствами. Об этом заявил в эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."В последнее время было сделано много заявлений со стороны представителей Запада о намерении начать войну против России на Украине. Это для нас будет уже не специальная военная операция, а война, и в случае необходимости придется применять тактическое ядерное оружие, чтобы, как говорится, разгромить их в хлам. Поэтому на сегодняшний день проводятся эти учения", - сказал он.Эксперт объяснил, что к НСЯО относят ракеты малой и средней дальности и авиабомбы с ядерным зарядом. По его словам, учения покажут НАТО, что Россия при необходимости готова обороняться всеми доступными средствами.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240506/italiya-847943285.html
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россия, нато, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, ядерное оружие
"Разгромить их в хлам". Политолог высказался о предстоящих учениях ВС РФ
Военный эксперт Перенджиев: Россия покажет НАТО готовность ответить ядерным оружием
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Учения Генштаба ВС по применению нестратегического ядерного оружия должны показать НАТО, что Россия в случае агрессии будет защищаться всеми возможными средствами. Об этом заявил в эфире радио Sputnik
военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"В последнее время было сделано много заявлений со стороны представителей Запада о намерении начать войну против России на Украине. Это для нас будет уже не специальная военная операция, а война, и в случае необходимости придется применять тактическое ядерное оружие, чтобы, как говорится, разгромить их в хлам. Поэтому на сегодняшний день проводятся эти учения", - сказал он.
Эксперт объяснил, что к НСЯО относят ракеты малой и средней дальности и авиабомбы с ядерным зарядом. По его словам, учения покажут НАТО, что Россия при необходимости готова обороняться всеми доступными средствами.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы