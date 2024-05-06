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В России подешевели куриные яйца

В России подешевели куриные яйца - 06.05.2024, ПРАЙМ

В России подешевели куриные яйца

Куриные яйца в России с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%, свекла подорожала на 6,3%, белокочанная капуста и картофель - на 2,2% и 1,3% соответственно,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T19:11+0300

2024-05-06T19:11+0300

2024-05-06T19:11+0300

росстат

цены на яйца в россии

россия

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Куриные яйца в России с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%, свекла подорожала на 6,3%, белокочанная капуста и картофель - на 2,2% и 1,3% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, плодоовощная продукция за период с 23 апреля по 2 мая подешевела на 0,7%, в том числе огурцы — на 5,7%, помидоры — на 2% и лук репчатый - на 0,3%. Выросли цены на свеклу — на 6,3%, морковь — 4,5%, капусту белокочанную — на 2,2%, яблоки и бананы — на 0,7% и 0,2% соответственно. "За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года цены изменились: на баранину +4,9%, свинину +0,7%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, консервы овощные для детского питания +0,4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, чай черный, соль поваренную, хлеб ржаной и пшено +0,3%, масло сливочное, печенье и макаронные изделия +0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в отчете. Пшеничная мука подешевела на 0,4%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, колбасы вареные и вермишель — на 0,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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