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В России подешевели куриные яйца - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В России подешевели куриные яйца
В России подешевели куриные яйца - 06.05.2024, ПРАЙМ
В России подешевели куриные яйца
Куриные яйца в России с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%, свекла подорожала на 6,3%, белокочанная капуста и картофель - на 2,2% и 1,3% соответственно,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T19:11+0300
2024-05-06T19:11+0300
росстат
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Куриные яйца в России с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%, свекла подорожала на 6,3%, белокочанная капуста и картофель - на 2,2% и 1,3% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, плодоовощная продукция за период с 23 апреля по 2 мая подешевела на 0,7%, в том числе огурцы — на 5,7%, помидоры — на 2% и лук репчатый - на 0,3%. Выросли цены на свеклу — на 6,3%, морковь — 4,5%, капусту белокочанную — на 2,2%, яблоки и бананы — на 0,7% и 0,2% соответственно. "За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года цены изменились: на баранину +4,9%, свинину +0,7%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, консервы овощные для детского питания +0,4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, чай черный, соль поваренную, хлеб ржаной и пшено +0,3%, масло сливочное, печенье и макаронные изделия +0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в отчете. Пшеничная мука подешевела на 0,4%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, колбасы вареные и вермишель — на 0,1%.
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росстат, цены на яйца в россии, россия
Росстат, цены на яйца в России, РОССИЯ
19:11 06.05.2024
 
В России подешевели куриные яйца

Росстат: яйца в РФ с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%

© Фото : Unsplash/Jakub KapusnakКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Unsplash/Jakub Kapusnak
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Куриные яйца в России с 23 апреля по 2 мая подешевели на 0,8%, свекла подорожала на 6,3%, белокочанная капуста и картофель - на 2,2% и 1,3% соответственно, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, плодоовощная продукция за период с 23 апреля по 2 мая подешевела на 0,7%, в том числе огурцы — на 5,7%, помидоры — на 2% и лук репчатый - на 0,3%. Выросли цены на свеклу — на 6,3%, морковь — 4,5%, капусту белокочанную — на 2,2%, яблоки и бананы — на 0,7% и 0,2% соответственно.
"За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года цены изменились: на баранину +4,9%, свинину +0,7%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, консервы овощные для детского питания +0,4%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, сметану, чай черный, соль поваренную, хлеб ржаной и пшено +0,3%, масло сливочное, печенье и макаронные изделия +0,2%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в отчете.
Пшеничная мука подешевела на 0,4%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, колбасы вареные и вермишель — на 0,1%.
 
Росстатцены на яйца в РоссииРОССИЯ
 
 
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