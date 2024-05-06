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"Ростех" создал систему управления техникой в условиях нулевой видимости

"Ростех" создал систему управления техникой в условиях нулевой видимости - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Ростех" создал систему управления техникой в условиях нулевой видимости

Госкорпорация "Ростех" создала передовую тепловизионную систему для управления техникой в условиях нулевой видимости, сообщили в понедельник в корпорации. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T10:06+0300

2024-05-06T10:06+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" создала передовую тепловизионную систему для управления техникой в условиях нулевой видимости, сообщили в понедельник в корпорации. "Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" создал новейший образец тепловизионной системы для транспорта "Взгляд". Установленное на крышу автомобиля устройство способно обнаружить фигуру человека на расстоянии до 300 м, а на дистанции полкилометра – распознать технику даже в условиях недостаточной видимости. Функционал системы позволяет использовать ее в интересах структур, которые занимаются разведкой местности, охраняют объекты, патрулируют территории, а также проводят поисково-спасательные работы", - рассказали в "Ростехе". Тепловизионная система "Взгляд" создана инженерами Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга "Швабе". Она обеспечивает технике незаметность, позволяя управлять транспортным средством в ночное время суток и вести наблюдение за местностью с выключенными фарами. Инфракрасное изображение визуализируется при помощи тепловизора с разрешением матрицы 640х512. Комплекс крепится на крышу машины и соединяется с монитором, расположенным перед водителем. Информация поступает на экран в режиме реального времени. Как оттметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "разработанный специалистами "Швабе" тепловизионный комплекс будет интересен как силовым ведомствам, так и охранным структурам". "В дальнейшем мы планируем запустить "Взгляд" в массовое производство с объемом до 100 000 изделий в год", – отметил он.

https://1prime.ru/20240503/rostekh-847887753.html

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россия, ростех, новости