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Производство сахара в России выросло почти в 1,5 раза
Производство сахара в России выросло почти в 1,5 раза - 06.05.2024, ПРАЙМ
Производство сахара в России выросло почти в 1,5 раза
Производство сахара в России в первом квартале выросло на 47% к аналогичному периоду предыдущего года, до 744,2 тысячи тонн, сообщает Минсельхоз. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:56+0300
2024-05-06T17:56+0300
2024-05-06T17:56+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство сахара в России в первом квартале выросло на 47% к аналогичному периоду предыдущего года, до 744,2 тысячи тонн, сообщает Минсельхоз."С января по март в России произведено 744,2 тысячи тонн сахара, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.Председатель правления союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин заявил, что такие показатели объясняются высоким урожаем сахарной свеклы в прошлом году. Согласно данным Росстата, в 2023 году было собрано 53,1 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 8,6% превышает уровень предыдущего года.Уточняется, что в связи с ростом объемов заготовки сахарной свеклы длительность текущего сезона ее переработки выросла, как и количество переходящих остатков сырья по состоянию на первое января текущего года. Вследствие этого, отметил Бодин, объем переработанной свеклы в январе-марте составил 5,95 миллиона тонн, то есть на 61% больше показателя по итогам первого квартала 2023 года, что и привело к росту объемов производства сахара.
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россия, минсельхоз рф
Производство сахара в России выросло почти в 1,5 раза
Минсельхоз: производство сахара в России в первом квартале выросло почти в 1,5 раза
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство сахара в России в первом квартале выросло на 47% к аналогичному периоду предыдущего года, до 744,2 тысячи тонн, сообщает Минсельхоз.
"С января по март в России произведено 744,2 тысячи тонн сахара, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Председатель правления союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин заявил, что такие показатели объясняются высоким урожаем сахарной свеклы в прошлом году. Согласно данным Росстата, в 2023 году было собрано 53,1 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 8,6% превышает уровень предыдущего года.
Уточняется, что в связи с ростом объемов заготовки сахарной свеклы длительность текущего сезона ее переработки выросла, как и количество переходящих остатков сырья по состоянию на первое января текущего года. Вследствие этого, отметил Бодин, объем переработанной свеклы в январе-марте составил 5,95 миллиона тонн, то есть на 61% больше показателя по итогам первого квартала 2023 года, что и привело к росту объемов производства сахара.
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