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Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок - 06.05.2024, ПРАЙМ
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:16+0300
2024-05-06T15:51+0300
россия
шереметьево
новости
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации.Ранее Росавиация подтвердила сообщение о предстоящей посадке самолета Airbus А-321 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево". Решение о посадке было принято экипажем воздушного судна.Агентство РИА Новости со ссылкой на данные спасательных служб сообщило, что причиной возвращения в аэропорт "Шереметьево" стал датчик разгерметизации кабины пилотов.Согласно информации сервиса Flightradar, судно какое-то время после обнаружения технических неполадок держало курс в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту самолет был всего 30 минут.
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россия, шереметьево, новости
РОССИЯ, ШЕРЕМЕТЬЕВО, Новости
15:16 06.05.2024 (обновлено: 15:51 06.05.2024)
 
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок

Самолет Москва - Оренбург благополучно приземлился в "Шереметьево"

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Вид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации.
Ранее Росавиация подтвердила сообщение о предстоящей посадке самолета Airbus А-321 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево". Решение о посадке было принято экипажем воздушного судна.
Агентство РИА Новости со ссылкой на данные спасательных служб сообщило, что причиной возвращения в аэропорт "Шереметьево" стал датчик разгерметизации кабины пилотов.
Согласно информации сервиса Flightradar, судно какое-то время после обнаружения технических неполадок держало курс в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту самолет был всего 30 минут.
 
РОССИЯШЕРЕМЕТЬЕВОНовости
 
 
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