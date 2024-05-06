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Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок - 06.05.2024, ПРАЙМ
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:16+0300
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2024-05-06T15:51+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации.Ранее Росавиация подтвердила сообщение о предстоящей посадке самолета Airbus А-321 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево". Решение о посадке было принято экипажем воздушного судна.Агентство РИА Новости со ссылкой на данные спасательных служб сообщило, что причиной возвращения в аэропорт "Шереметьево" стал датчик разгерметизации кабины пилотов.Согласно информации сервиса Flightradar, судно какое-то время после обнаружения технических неполадок держало курс в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту самолет был всего 30 минут.
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РОССИЯ, ШЕРЕМЕТЬЕВО, Новости
Самолет Москва - Оренбург приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет Москва - Оренбург благополучно приземлился в "Шереметьево"
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет А-321 успешно завершил посадку в аэропорту "Шереметьево", заявили в Росавиации.
Ранее Росавиация подтвердила сообщение о предстоящей посадке самолета Airbus А-321 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево". Решение о посадке было принято экипажем воздушного судна.
Агентство РИА Новости со ссылкой на данные спасательных служб сообщило, что причиной возвращения в аэропорт "Шереметьево" стал датчик разгерметизации кабины пилотов.
Согласно информации сервиса Flightradar, судно какое-то время после обнаружения технических неполадок держало курс в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту самолет был всего 30 минут.