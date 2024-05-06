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Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против России

Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против России - 06.05.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия представила проект 14-го пакета санкций против России

Европейская комиссия представила проект 14-го пакета санкций против России, который предусматривает ограничение импорта СПГ, сообщает Польское радио. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:39+0300

2024-05-06T12:39+0300

2024-05-06T12:40+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия представила проект 14-го пакета санкций против России, который предусматривает ограничение импорта СПГ, сообщает Польское радио.Отмечается, что ограничения распространятся на перевалку российского СПГ в европейских портах, а также на работу транспортных компаний, принадлежащих россиянам, на территории ЕС.Ко всему прочему, подготовлен список компаний за пределами ЕС, на которые будут наложены торговые ограничения. Кроме того, под запретом окажется импорт гелия, а также экспорт марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники. Санкции также будут затрагивать финансирование европейских политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских центров со стороны России.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением.

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