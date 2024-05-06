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США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка - 06.05.2024, ПРАЙМ
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
США приняли решение вывести бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка из-под действия санкций, следует из заявления американского Министерства финансов. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:19+0300
2024-05-06T17:19+0300
2024-05-06T17:31+0300
сша
санкции против рф
сбербанк
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. США приняли решение вывести бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка из-под действия санкций, следует из заявления американского Министерства финансов.С начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Сбербанк попал под несколько раундов западных санкций.Российская кредитная организация осенью 2022 года продала "дочку" Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции не должны былы распространяться на нового владельца.
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сша, санкции против рф, сбербанк
США, санкции против РФ, Сбербанк
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
Минфин США вывел из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. США приняли решение вывести бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка из-под действия санкций, следует из заявления американского Министерства финансов.
С начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Сбербанк попал под несколько раундов западных санкций.
Российская кредитная организация осенью 2022 года продала "дочку" Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции не должны былы распространяться на нового владельца.
Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами