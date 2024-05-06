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США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка

США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка - 06.05.2024, ПРАЙМ

США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка

США приняли решение вывести бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка из-под действия санкций, следует из заявления американского Министерства финансов. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:19+0300

2024-05-06T17:19+0300

2024-05-06T17:31+0300

сша

санкции против рф

сбербанк

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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. США приняли решение вывести бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка из-под действия санкций, следует из заявления американского Министерства финансов.С начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Сбербанк попал под несколько раундов западных санкций.Российская кредитная организация осенью 2022 года продала "дочку" Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции не должны былы распространяться на нового владельца.

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сша, санкции против рф, сбербанк