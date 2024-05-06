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ЕС может запретить вещание еще четырех СМИ в рамках 14-го пакета санкций

ЕС может запретить вещание еще четырех СМИ в рамках 14-го пакета санкций - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЕС может запретить вещание еще четырех СМИ в рамках 14-го пакета санкций

Евросоюз в рамках новых санкций против России может ввести запрет на вещание в ЕС для еще четырех СМИ, передает Bloomberg. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T18:50+0300

2024-05-06T18:50+0300

2024-05-06T19:12+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках новых санкций против России может ввести запрет на вещание в ЕС для еще четырех СМИ, передает Bloomberg. "Предложение, которое также запретит вещание в ЕС дополнительных четырех СМИ, требует единогласного одобрения всех 27 членов блока", — говорится в сообщении агентства. По данным агентства, ранее заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что ЕС введет ограничения против РИА Новости, "Известий", "Газеты" и Voice of Europe. В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится всё более напряжённой. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противостоять влиянию российских СМИ. В этом документе Sputnik и RT названы главными угрозами. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции. Однако они не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов. Официальные представители России назвали эти заявления безосновательными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ожидала, что страны Запада введут санкции против журналистов, спортсменов и деятелей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру. В своём обращении он призвал её принять меры для соблюдения норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснений русскоязычных изданий.

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европа, сми, вещание