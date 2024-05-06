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Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России - 06.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России
Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России - 06.05.2024, ПРАЙМ
Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России
Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может включить запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, передает... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T19:03+0300
2024-05-06T19:03+0300
экономика
санкции против рф
ес
россия
импорт
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может включить запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Сообщается, что новый пакет санкций будет включать в себя десятки физических и юридических лиц. Также в список экспортных ограничений попадут более десятка компаний из третьих стран, включая Китай, ОАЭ и Турцию."Обсуждаемые меры включает запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Банка России", — говорится в сообщении. Новые санкции Европейского союза в отношении России могут включать запрет доступа в порты для 11 судов, которые, по мнению ЕС, способствуют действиям России на Украине. Также рассматривается возможность запрета деятельности транспортных компаний, если хотя бы 25% акций принадлежит российскому капиталу.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
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санкции против рф, ес, россия, импорт
Экономика, санкции против РФ, ЕС, РОССИЯ, импорт
19:03 06.05.2024
 
Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России

Bloomberg: ЕС намерен запретить импорт гелия из РФ и закрыть доступ в порты

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может включить запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
Сообщается, что новый пакет санкций будет включать в себя десятки физических и юридических лиц. Также в список экспортных ограничений попадут более десятка компаний из третьих стран, включая Китай, ОАЭ и Турцию.
"Обсуждаемые меры включает запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Банка России", — говорится в сообщении.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
ЕС может запретить вещание еще четырех СМИ в рамках 14-го пакета санкций
18:50
Новые санкции Европейского союза в отношении России могут включать запрет доступа в порты для 11 судов, которые, по мнению ЕС, способствуют действиям России на Украине. Также рассматривается возможность запрета деятельности транспортных компаний, если хотя бы 25% акций принадлежит российскому капиталу.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
 
Экономикасанкции против РФЕСРОССИЯимпорт
 
 
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