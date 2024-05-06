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Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России

Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России - 06.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg раскрыл новые ограничения ЕС в отношении России

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может включить запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, передает... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T19:03+0300

2024-05-06T19:03+0300

2024-05-06T19:03+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может включить запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Сообщается, что новый пакет санкций будет включать в себя десятки физических и юридических лиц. Также в список экспортных ограничений попадут более десятка компаний из третьих стран, включая Китай, ОАЭ и Турцию."Обсуждаемые меры включает запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Банка России", — говорится в сообщении. Новые санкции Европейского союза в отношении России могут включать запрет доступа в порты для 11 судов, которые, по мнению ЕС, способствуют действиям России на Украине. Также рассматривается возможность запрета деятельности транспортных компаний, если хотя бы 25% акций принадлежит российскому капиталу.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847953139.html

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санкции против рф, ес, россия, импорт