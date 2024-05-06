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ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов - 06.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T20:37+0300
2024-05-06T20:37+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа ЕС. "Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", — передает агентство. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
20:37 06.05.2024
 
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

Reuters: ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа ЕС.
"Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", — передает агентство.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
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