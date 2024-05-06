https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847954987.html

ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T20:37+0300

2024-05-06T20:37+0300

2024-05-06T20:37+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа ЕС. "Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", — передает агентство. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847953139.html

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