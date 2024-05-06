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ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T20:37+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа ЕС. "Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", — передает агентство. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
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ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
Reuters: ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Санкции в рамках 14-го пакета ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа ЕС.
"Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", — передает агентство.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
ЕС может запретить вещание еще четырех СМИ в рамках 14-го пакета санкций