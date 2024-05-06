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ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T21:00+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст документа. "План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", — говорится в сообщении агентства. ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
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Политика, ЕВРОПА, СПГ, РОССИЯ, инвестиции
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
Reuters: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст документа.
"План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", — говорится в сообщении агентства.
ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов