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ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T21:00+0300

2024-05-06T21:00+0300

2024-05-06T21:00+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст документа. "План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", — говорится в сообщении агентства. ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.

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европа, спг, россия, инвестиции