Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847955251.html
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T21:00+0300
2024-05-06T21:00+0300
политика
европа
спг
россия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст документа. "План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", — говорится в сообщении агентства. ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847954987.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_322:0:2573:1688_1920x0_80_0_0_62f9ac65f8928b107f7facdea67e3b42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, спг, россия, инвестиции
Политика, ЕВРОПА, СПГ, РОССИЯ, инвестиции
21:00 06.05.2024
 
ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

Reuters: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает Reuters со ссылкой на текст документа.
"План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", — говорится в сообщении агентства.
ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
20:37
 
ПолитикаЕВРОПАСПГРОССИЯинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала