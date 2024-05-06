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"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay

"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay

Сбербанк запустил возможности расплачиваться в магазинах и ресторанах Турции по QR-коду в SberPay, говорится в материалах кредитной организации. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:02+0300

2024-05-06T17:02+0300

2024-05-06T17:02+0300

россия

турция

сбербанк

sberpay

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сбербанк запустил возможности расплачиваться в магазинах и ресторанах Турции по QR-коду в SberPay, говорится в материалах кредитной организации. "SberPay доступен в Турции. Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay", - говорится в Telegram-канале банка. "Для этого просто скажите при покупке, что оплачиваете через систему Metropol (турецкую платёжную систему для магазинов и ресторанов – ред.), переходите на payinturkey.com, жмите на кнопку "Заплатить", сканируйте QR-код продавца и платите удобным методом", - добавляется там. На портале payinturkey.com уточняется, что заплатить таким способом получится в более чем 30 тысяч точек в 81 турецком городе. Указывается также, что помимо QR-кода доступна и оплата по "короткому цифровому коду". В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание российских карт "Мир".

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россия, турция, сбербанк, sberpay