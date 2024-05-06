Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240506/sberbank-847949540.html
"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay
"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay
Сбербанк запустил возможности расплачиваться в магазинах и ресторанах Турции по QR-коду в SberPay, говорится в материалах кредитной организации. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:02+0300
2024-05-06T17:02+0300
россия
турция
сбербанк
sberpay
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/02/842510279_0:118:1967:1224_1920x0_80_0_0_507849f2f89daab3e764beca0f6b8e64.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сбербанк запустил возможности расплачиваться в магазинах и ресторанах Турции по QR-коду в SberPay, говорится в материалах кредитной организации. "SberPay доступен в Турции. Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay", - говорится в Telegram-канале банка. "Для этого просто скажите при покупке, что оплачиваете через систему Metropol (турецкую платёжную систему для магазинов и ресторанов – ред.), переходите на payinturkey.com, жмите на кнопку "Заплатить", сканируйте QR-код продавца и платите удобным методом", - добавляется там. На портале payinturkey.com уточняется, что заплатить таким способом получится в более чем 30 тысяч точек в 81 турецком городе. Указывается также, что помимо QR-кода доступна и оплата по "короткому цифровому коду". В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание российских карт "Мир".
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/02/842510279_89:0:1878:1342_1920x0_80_0_0_aa640606f41af8316fc3b8420079c9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, сбербанк, sberpay
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Сбербанк, SberPay
17:02 06.05.2024
 
"Сбер" запустил оплаты в Турции с помощью SberPay

Сбербанк запустил оплаты в Турции с помощью QR-кода в SberPay

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПрезентация работы стикеров SberPay в Калининграде
Презентация работы стикеров SberPay в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сбербанк запустил возможности расплачиваться в магазинах и ресторанах Турции по QR-коду в SberPay, говорится в материалах кредитной организации.
"SberPay доступен в Турции. Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay", - говорится в Telegram-канале банка.
"Для этого просто скажите при покупке, что оплачиваете через систему Metropol (турецкую платёжную систему для магазинов и ресторанов – ред.), переходите на payinturkey.com, жмите на кнопку "Заплатить", сканируйте QR-код продавца и платите удобным методом", - добавляется там.
На портале payinturkey.com уточняется, что заплатить таким способом получится в более чем 30 тысяч точек в 81 турецком городе. Указывается также, что помимо QR-кода доступна и оплата по "короткому цифровому коду".
В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание российских карт "Мир".
 
РОССИЯТУРЦИЯСбербанкSberPay
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала