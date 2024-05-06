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"Негодяи". Обращение Шольца к украинцам возмутило немцев - 06.05.2024, ПРАЙМ
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"Негодяи". Обращение Шольца к украинцам возмутило немцев
"Негодяи". Обращение Шольца к украинцам возмутило немцев - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Негодяи". Обращение Шольца к украинцам возмутило немцев
Публикация канцлера Германии Олафа Шольца, в которой он обещал украинским верующим столько поддержки, сколько необходимо, разозлила пользователей социальной... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:45+0300
2024-05-06T10:57+0300
политика
германия
украина
новости
олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Публикация канцлера Германии Олафа Шольца, в которой он обещал украинским верующим столько поддержки, сколько необходимо, разозлила пользователей социальной сети X."Только (думаете. – Прим. ред.) об украинцах. Это была бы возможность просто поприветствовать всех православных христиан. Вы думаете как мелкие торгаши, негодяи, но уж точно не как государственные деятели. Но вы все равно проиграете. Миру вы не нужны!" — поделился мнением пользователь с ником Debaser.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, комментаторы посчитали публикацию циничной и недостаточно внимательной к положению православных христиан на Украине.Многие пользователи также выразили недовольство фактом использования веры в политических целях. Они также подчеркнули, что такие действия пагубно скажутся на дипломатических отношениях со странами, где преобладает православие.Некоторые также заметили, что эти действия противоречат принципам свободы вероисповедания и являются нарушением прав человека. Отмечается, что преследование православных христиан на Украине является самым масштабным в истории страны.
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германия, украина, новости, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости, Олаф Шольц
10:45 06.05.2024 (обновлено: 10:57 06.05.2024)
 
"Негодяи". Обращение Шольца к украинцам возмутило немцев

Публикация Шольца в социальной сети Х разозлила пользователей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Публикация канцлера Германии Олафа Шольца, в которой он обещал украинским верующим столько поддержки, сколько необходимо, разозлила пользователей социальной сети X.
"Только (думаете. – Прим. ред.) об украинцах. Это была бы возможность просто поприветствовать всех православных христиан. Вы думаете как мелкие торгаши, негодяи, но уж точно не как государственные деятели. Но вы все равно проиграете. Миру вы не нужны!" — поделился мнением пользователь с ником Debaser.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, комментаторы посчитали публикацию циничной и недостаточно внимательной к положению православных христиан на Украине.
Многие пользователи также выразили недовольство фактом использования веры в политических целях. Они также подчеркнули, что такие действия пагубно скажутся на дипломатических отношениях со странами, где преобладает православие.
Некоторые также заметили, что эти действия противоречат принципам свободы вероисповедания и являются нарушением прав человека. Отмечается, что преследование православных христиан на Украине является самым масштабным в истории страны.
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