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Китайская Sinopec намерена покупать СПГ с канадского завода - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Китайская Sinopec намерена покупать СПГ с канадского завода
Китайская Sinopec намерена покупать СПГ с канадского завода - 06.05.2024, ПРАЙМ
Китайская Sinopec намерена покупать СПГ с канадского завода
Китайская Sinopec ведет переговоры с канадской Pembina Pipeline Corp о покупке 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с завода Cedar LNG,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:20+0300
2024-05-06T10:20+0300
китай
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Китайская Sinopec ведет переговоры с канадской Pembina Pipeline Corp о покупке 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с завода Cedar LNG, сообщает информагентство Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, после завершения строительства в 2028 году завод Cedar будет производить 3 миллиона метрических тонн СПГ в год. "Sinopec ведет переговоры о закупке 1,5 миллионов тонн ежегодно производимого СПГ на заводе Cedar LNG, принадлежащем Pembina", - сообщило агентство. Cedar, совместное предприятие индийской Haisla First Nation и Pembina, станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде стоимостью примерно 4 миллиарда долларов, добавляет Рейтер. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
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китай, sinopec, спг
КИТАЙ, Sinopec, СПГ
10:20 06.05.2024
 
Китайская Sinopec намерена покупать СПГ с канадского завода

Reuters: Sinopec намерена покупать 1,5 млн тонн СПГ в год с канадского завода

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Китайская Sinopec ведет переговоры с канадской Pembina Pipeline Corp о покупке 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с завода Cedar LNG, сообщает информагентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, после завершения строительства в 2028 году завод Cedar будет производить 3 миллиона метрических тонн СПГ в год.
"Sinopec ведет переговоры о закупке 1,5 миллионов тонн ежегодно производимого СПГ на заводе Cedar LNG, принадлежащем Pembina", - сообщило агентство.
Cedar, совместное предприятие индийской Haisla First Nation и Pembina, станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде стоимостью примерно 4 миллиарда долларов, добавляет Рейтер.
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
 
КИТАЙSinopecСПГ
 
 
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