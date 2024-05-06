https://1prime.ru/20240506/spetsoperatsiya-847943769.html

Польша признала потерю Киевом военной инициативы

Польша признала потерю Киевом военной инициативы - 06.05.2024, ПРАЙМ

Польша признала потерю Киевом военной инициативы

Россия перехватила инициативу в ходе украинского конфликта, заявил Politico министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:41+0300

2024-05-06T14:41+0300

2024-05-06T15:03+0300

политика

польша

украина

уклонисты

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия перехватила инициативу в ходе украинского конфликта, заявил Politico министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Войны никогда не идут в одном направлении. В прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит россиянам", — признал Сикорский.Он отметил, что выделенного США пакета военной помощи Киеву хватит ровно на то, чтобы "не проиграть в этом году", подчеркнув, что западной поддержки Украины недостаточно для победы в конфликте.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет помогать украинским уклонистам, предположив, что на территории страны их может находиться около 140 тысяч.

https://1prime.ru/20240506/trump-847943605.html

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польша, украина, уклонисты