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Польша признала потерю Киевом военной инициативы
Польша признала потерю Киевом военной инициативы - 06.05.2024, ПРАЙМ
Польша признала потерю Киевом военной инициативы
Россия перехватила инициативу в ходе украинского конфликта, заявил Politico министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:41+0300
2024-05-06T14:41+0300
2024-05-06T15:03+0300
политика
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия перехватила инициативу в ходе украинского конфликта, заявил Politico министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Войны никогда не идут в одном направлении. В прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит россиянам", — признал Сикорский.Он отметил, что выделенного США пакета военной помощи Киеву хватит ровно на то, чтобы "не проиграть в этом году", подчеркнув, что западной поддержки Украины недостаточно для победы в конфликте.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет помогать украинским уклонистам, предположив, что на территории страны их может находиться около 140 тысяч.
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польша, украина, уклонисты
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, уклонисты
Польша признала потерю Киевом военной инициативы
Глава МИД Польши Сикорский: военная инициатива на Украине принадлежит России
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Россия перехватила инициативу в ходе украинского конфликта, заявил Politico
министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Войны никогда не идут в одном направлении. В прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит россиянам", — признал Сикорский.
Он отметил, что выделенного США пакета военной помощи Киеву хватит ровно на то, чтобы "не проиграть в этом году", подчеркнув, что западной поддержки Украины недостаточно для победы в конфликте.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет помогать украинским уклонистам, предположив, что на территории страны их может находиться около 140 тысяч.
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