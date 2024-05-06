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"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams
"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams
Вооруженные силы России ликвидировали еще один американский танк M1A1 Abrams с помощью высокоточного снаряда 2К25 "Краснополь", сообщает издание Military Watch... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:35+0300
2024-05-06T11:35+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России ликвидировали еще один американский танк M1A1 Abrams с помощью высокоточного снаряда 2К25 "Краснополь", сообщает издание Military Watch Magazine.Так, отмечается, что на фоне успехов российской армии в борьбе с бронемашинами Abrams, которые ранее считались самыми боеспособными из всего украинского арсенала, Киев принял решение отвести эту технику подальше от поля боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание отмечает, что в конце апреля текущего года ВСУ начали уводить свои Abrams с поле боя, так как они показали свою крайнюю уязвимость перед росийскими атаками. Уточняется, что российские С смогли уничтожить несколько бронемашин разными средствами, начиная с беспилотников и заканчивая собственными танками.Как рассказал зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер, комментируя решение киевский властей, крупные скопления бронетехники в условиях повсеместного распространения беспилотных авиационных систем могут оказаться безосновательным риском.В заключение издание отмечает, что Вооруженные силы России не только нанесли большой ущерб украинскому парку бронетехники, но и захватили один из Abrams.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
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РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Abrams, Вооружения
"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams
MWM: российские силы уничтожили танк ВСУ Abrams одним снарядом 2К25 "Краснополь"
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России ликвидировали еще один американский танк M1A1 Abrams с помощью высокоточного снаряда 2К25 "Краснополь", сообщает
издание Military Watch Magazine.
Так, отмечается, что на фоне успехов российской армии в борьбе с бронемашинами Abrams, которые ранее считались самыми боеспособными из всего украинского арсенала, Киев принял решение отвести эту технику подальше от поля боя.
Издание отмечает, что в конце апреля текущего года ВСУ начали уводить свои Abrams с поле боя, так как они показали свою крайнюю уязвимость перед росийскими атаками. Уточняется, что российские С смогли уничтожить несколько бронемашин разными средствами, начиная с беспилотников и заканчивая собственными танками.
Как рассказал зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер, комментируя решение киевский властей, крупные скопления бронетехники в условиях повсеместного распространения беспилотных авиационных систем могут оказаться безосновательным риском.
В заключение издание отмечает, что Вооруженные силы России не только нанесли большой ущерб украинскому парку бронетехники, но и захватили один из Abrams.
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