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США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп

США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп - 06.05.2024, ПРАЙМ

США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп

США не будут представлены на предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T21:39+0300

2024-05-06T21:39+0300

2024-05-06T21:39+0300

политика

россия

владимир путин

инаугурация

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ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. США не будут представлены на предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как "свободные и справедливые", однако признают Путина в качестве российского лидера.Ранее стало известно, что представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://1prime.ru/20240506/putin-847951397.html

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россия, владимир путин, инаугурация