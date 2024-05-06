Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240506/ssha-847955558.html
США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп
США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп - 06.05.2024, ПРАЙМ
США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп
США не будут представлены на предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T21:39+0300
2024-05-06T21:39+0300
политика
россия
владимир путин
инаугурация
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. США не будут представлены на предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как "свободные и справедливые", однако признают Путина в качестве российского лидера.Ранее стало известно, что представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://1prime.ru/20240506/putin-847951397.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, инаугурация
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация
21:39 06.05.2024
 
США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина, сообщил Госдеп

Госдеп: США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : U.S. State Department
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. США не будут представлены на предстоящей 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Он добавил, что Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как "свободные и справедливые", однако признают Путина в качестве российского лидера.
Ранее стало известно, что представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)
Путин и Пашинян обсудят проблемные вопросы, заявили в Кремле
17:33
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путининаугурация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала