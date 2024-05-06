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Собянин объявил о предстоящем открытии новой судоверфи в Москве

Собянин объявил о предстоящем открытии новой судоверфи в Москве - 06.05.2024, ПРАЙМ

Собянин объявил о предстоящем открытии новой судоверфи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой современной судоверфи в районе Нагатинский затон, она начнет работать на Судостроительной улице в... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T22:50+0300

2024-05-06T22:50+0300

2024-05-06T22:50+0300

экономика

россия

сергей собянин

речные перевозки

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой современной судоверфи в районе Нагатинский затон, она начнет работать на Судостроительной улице в конце 2024 года. Собянин отметил, что речные электросуда в Москве вызвали небывалый ажиотаж среди москвичей и гостей столицы, что говорит о востребованности речного судоходства и необходимости его развития."Мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов и завод должен заработать до конца этого года, таким образом обеспечив потребность по регулярным судам на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке", — сказал Собянин. Мэр выразил надежду, что он в будущем будет востребован и на других водоемах нашей страны, на других реках. Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, строительство верфи для производства современных электросудов начали в октябре 2023 года. Ее общая площадь превысит 23 тысяч квадратных метров. Там организуют производство полного цикла, включая раскрой металла, сварку секций, окраску корпуса, монтаж оборудования и достройку, испытания и сдачу судна со спуском на воду. Также на верфи будет организовано конструкторское бюро. Уточняется, что постройка одного судна будет занимать порядка 270 дней. На производстве будут использоваться самые передовые технологии. Более 70% производственного оборудования будет отечественного производства. Сообщается, что на площадке для обслуживания флота и пунктах отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой в будущем обеспечат техническое обслуживание и ремонт свыше 100 электросудов ежегодно. В материалах мэрии уточняется, что на верфи будет создано свыше 500 рабочих мест. Предприятие украсят креативные фасады, а территория и набережная со стороны жилого района будут благоустроены и озеленены. Для обеспечения электроэнергией предполагается широкое применение солнечных батарей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей собянин, речные перевозки