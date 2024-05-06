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Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России
Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России - 06.05.2024, ПРАЙМ
Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России
В Варшаве уверены, что обладают секретным оружием, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, передает издание Politico. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:32+0300
2024-05-06T14:32+0300
2024-05-06T14:32+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Варшаве уверены, что обладают секретным оружием, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, передает издание Politico."Польское правительство считает, что у него есть секретное оружие, которое поможет ему настроить Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина. Это лишившиеся власти польские популисты", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в момент, когда американский конгресс одобрил пакет помощи Украине в размере 60,8 млрд долларов, и польские законодатели заявили, что это результат влияния президента Анджея Дуды, который встретился с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить военные нужды Украины.В Польше, где политический раскол существует вопреки всему, появилось редкое единодушие о необходимости убедить Трампа в помощи Украине. Обе стороны смотрят на угрозу со стороны России и опасность выхода США из НАТО, говорится в публикации.Тем не менее, многие политические аналитики утверждают, что изменение Трампом отношения к Украине после встречи с Дудой скорее связано с удачным моментом. Польские политики считают, что этот момент может быть полезным для Польши, но признают, что Дуда не сможет радикально изменить американскую политику.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, Новости
Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России
Politico: в Польше решили подмазаться к Трампу и настроить его против России
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
В Варшаве уверены, что обладают секретным оружием, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, передает
издание Politico.
"Польское правительство считает, что у него есть секретное оружие, которое поможет ему настроить Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина. Это лишившиеся власти польские популисты", - говорится в статье.
Отмечается, что в момент, когда американский конгресс одобрил пакет помощи Украине в размере 60,8 млрд долларов, и польские законодатели заявили, что это результат влияния президента Анджея Дуды, который встретился с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить военные нужды Украины.
В Польше, где политический раскол существует вопреки всему, появилось редкое единодушие о необходимости убедить Трампа в помощи Украине. Обе стороны смотрят на угрозу со стороны России и опасность выхода США из НАТО, говорится в публикации.
Тем не менее, многие политические аналитики утверждают, что изменение Трампом отношения к Украине после встречи с Дудой скорее связано с удачным моментом. Польские политики считают, что этот момент может быть полезным для Польши, но признают, что Дуда не сможет радикально изменить американскую политику.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны