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Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России

Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России - 06.05.2024, ПРАЙМ

Умаслить Трампа. Польша использовала "секретное оружие" против России

В Варшаве уверены, что обладают секретным оружием, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, передает издание Politico. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:32+0300

2024-05-06T14:32+0300

2024-05-06T14:32+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Варшаве уверены, что обладают секретным оружием, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, передает издание Politico."Польское правительство считает, что у него есть секретное оружие, которое поможет ему настроить Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина. Это лишившиеся власти польские популисты", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в момент, когда американский конгресс одобрил пакет помощи Украине в размере 60,8 млрд долларов, и польские законодатели заявили, что это результат влияния президента Анджея Дуды, который встретился с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить военные нужды Украины.В Польше, где политический раскол существует вопреки всему, появилось редкое единодушие о необходимости убедить Трампа в помощи Украине. Обе стороны смотрят на угрозу со стороны России и опасность выхода США из НАТО, говорится в публикации.Тем не менее, многие политические аналитики утверждают, что изменение Трампом отношения к Украине после встречи с Дудой скорее связано с удачным моментом. Польские политики считают, что этот момент может быть полезным для Польши, но признают, что Дуда не сможет радикально изменить американскую политику.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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