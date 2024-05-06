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Цены на удобрения в России продолжат фиксировать
Цены на удобрения в России продолжат фиксировать - 06.05.2024, ПРАЙМ
Цены на удобрения в России продолжат фиксировать
Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:18+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года. "Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС. "В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС. В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, удобрения, Новости
Цены на удобрения в России продолжат фиксировать
ФАС: мера по фиксации цен на минеральные удобрения в России будет продлена
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года.
"Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС.
"В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС.
В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений