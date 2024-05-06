https://1prime.ru/20240506/udar-847931535.html

"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

Лондон не должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России поставленным оружием. Об этом в социальной сети Х сообщил британский... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:40+0300

2024-05-06T09:40+0300

2024-05-06T09:40+0300

вооружения

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лондон не должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России поставленным оружием. Об этом в социальной сети Х сообщил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен."Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Куртена, такого рода решения могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта. Он также возмутился, что с подобным заявлением выступил глава МИД Великобритании, который не был избран британскими гражданами.Ранее агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории России британским оружием.Россия направила ноту странам НАТО, связанную с поставками оружия Киеву. В Кремле в свою очередь сообщали, что отправка оружия на Украину со стороны Запада будет иметь отрицательный эффект и не поможет успешному разрешению конфликта между Россией и Украиной.

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