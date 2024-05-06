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"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО - 06.05.2024, ПРАЙМ
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"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
Лондон не должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России поставленным оружием. Об этом в социальной сети Х сообщил британский... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:40+0300
2024-05-06T09:40+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лондон не должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России поставленным оружием. Об этом в социальной сети Х сообщил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен."Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Куртена, такого рода решения могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта. Он также возмутился, что с подобным заявлением выступил глава МИД Великобритании, который не был избран британскими гражданами.Ранее агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории России британским оружием.Россия направила ноту странам НАТО, связанную с поставками оружия Киеву. В Кремле в свою очередь сообщали, что отправка оружия на Украину со стороны Запада будет иметь отрицательный эффект и не поможет успешному разрешению конфликта между Россией и Украиной.
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россия, украина, великобритания, новости
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
09:40 06.05.2024
 
"Удар по России". В Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

Политик Куртен: Лондон не должен разрешать ВСУ бить по России британским оружием

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лондон не должен позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России поставленным оружием. Об этом в социальной сети Х сообщил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.
"Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России", — заявил он.
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По мнению Куртена, такого рода решения могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта. Он также возмутился, что с подобным заявлением выступил глава МИД Великобритании, который не был избран британскими гражданами.
Ранее агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории России британским оружием.
Россия направила ноту странам НАТО, связанную с поставками оружия Киеву. В Кремле в свою очередь сообщали, что отправка оружия на Украину со стороны Запада будет иметь отрицательный эффект и не поможет успешному разрешению конфликта между Россией и Украиной.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯНовости
 
 
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