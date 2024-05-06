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В Эстонии оценили вероятность "контрнаступа" Киева после получения помощи - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии оценили вероятность "контрнаступа" Киева после получения помощи
В Эстонии оценили вероятность "контрнаступа" Киева после получения помощи - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Эстонии оценили вероятность "контрнаступа" Киева после получения помощи
Украина не сможет начать полномасштабный "контрнаступ" даже когда получит 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы и истребители F-16, считает... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:44+0300
2024-05-06T10:46+0300
россия
украина
эстония
военная помощь украине
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина не сможет начать полномасштабный "контрнаступ" даже когда получит 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы и истребители F-16, считает подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас. "Но этих сил и средств будет недостаточно для масштабного контрнаступления оперативного, и тем более стратегического уровня, чтобы вернуть значительную часть потерянной территории", - сообщил он.Кроме того, Куннас добавил, что американская помощь, боеприпасы и F-16 позволят Украине удерживать фронт "примерно до конца лета или осени следующего года". ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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россия, украина, эстония, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, военная помощь Украине
10:44 06.05.2024 (обновлено: 10:46 06.05.2024)
 
В Эстонии оценили вероятность "контрнаступа" Киева после получения помощи

Киев не сможет начать "контрнаступ" с помощью, которую скоро получит - экс-офицер Эстонии

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина не сможет начать полномасштабный "контрнаступ" даже когда получит 800 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы и истребители F-16, считает подполковник ВС Эстонии в отставке Лео Куннас.
"Но этих сил и средств будет недостаточно для масштабного контрнаступления оперативного, и тем более стратегического уровня, чтобы вернуть значительную часть потерянной территории", - сообщил он.
Кроме того, Куннас добавил, что американская помощь, боеприпасы и F-16 позволят Украине удерживать фронт "примерно до конца лета или осени следующего года".
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
 
РОССИЯУКРАИНАЭСТОНИЯвоенная помощь Украине
 
 
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