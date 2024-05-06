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Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков
Российские следователи собирают большой объем информации о преступлениях киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:01+0300
2024-05-06T12:19+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские следователи собирают большой объем информации о преступлениях киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать", — заявил он.Ранее Министерство внутренних дел России объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Однако не сообщается, по какой статье Уголовного кодекса он разыскивается. Кроме Зеленского, также были объявлены в розыск бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, бывший глава СНБО и нынешний посол Украины в Молдове Алексей Данилов, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* и другие украинские политики.Песков также переадресовал вопрос о поиске альтернативы Зеленскому на посту украинского лидера в Службу внешней разведки России, указав, что пока что рано говорить об этом.В то же время, Служба внешней разведки сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативного кандидата Зеленскому, включая контакты с бывшим президентом Петром Порошенко.*внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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россия, украина, дмитрий песков, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Новости
12:01 06.05.2024 (обновлено: 12:19 06.05.2024)
 
Российские следователи собирают данные о преступлениях Киева, заявил Песков

Песков: есть массив информации о преступлениях Киева, его собирают следователи

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские следователи собирают большой объем информации о преступлениях киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь. В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать", — заявил он.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Однако не сообщается, по какой статье Уголовного кодекса он разыскивается. Кроме Зеленского, также были объявлены в розыск бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, бывший глава СНБО и нынешний посол Украины в Молдове Алексей Данилов, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* и другие украинские политики.
Песков также переадресовал вопрос о поиске альтернативы Зеленскому на посту украинского лидера в Службу внешней разведки России, указав, что пока что рано говорить об этом.
В то же время, Служба внешней разведки сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативного кандидата Зеленскому, включая контакты с бывшим президентом Петром Порошенко.
*внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
11:24
 
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