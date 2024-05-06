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Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 06.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:24+0300
2024-05-06T15:24+0300
2024-05-06T15:24+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте украинского парламента. "Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 14 мая сроком на 90 суток", — говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады. Также предлагается продлить срок мобилизации на 90 суток.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Украины ужесточают меры по мобилизации военнообязанных в угоду Западу, чтобы "выслужиться перед своими западными хозяевами и иметь возможность получать от них деньги и оружие".
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Политика, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине, военное положение
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.
Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте украинского парламента.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 14 мая сроком на 90 суток", — говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.
Также предлагается продлить срок мобилизации на 90 суток.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Украины ужесточают меры по мобилизации военнообязанных в угоду Западу, чтобы "выслужиться перед своими западными хозяевами и иметь возможность получать от них деньги и оружие".
Киевский режим ужесточает мобилизацию в угоду Западу, заявил Шойгу