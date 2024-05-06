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Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 06.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:24+0300

2024-05-06T15:24+0300

2024-05-06T15:24+0300

политика

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мобилизация

мобилизация на украине

военное положение

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте украинского парламента. "Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 14 мая сроком на 90 суток", — говорится в тексте приложения к законопроекту, опубликованному на сайте Рады. Также предлагается продлить срок мобилизации на 90 суток.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Украины ужесточают меры по мобилизации военнообязанных в угоду Западу, чтобы "выслужиться перед своими западными хозяевами и иметь возможность получать от них деньги и оружие".

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