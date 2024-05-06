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В Киеве хотят, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Киеве хотят, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине
В Киеве хотят, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве хотят, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине
Власти Украины хотят, чтобы страны ЕС финансировали производство боеприпасов и дронов в стране. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:31+0300
2024-05-06T15:44+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власти Украины хотят, чтобы страны ЕС финансировали производство боеприпасов и дронов в стране. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", - сказал он.Согласно словам Камышина, Украина уже получила финансирование от Дании и Канады для производства оружия в рамках инициативы "Зброярі" ("Оружейники"), и теперь стремится найти дополнительные средства.В частности, Украина надеется использовать эти средства для закупки боеприпасов и беспилотников отечественного производства для Вооруженных сил Украины.Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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ес, украина, новости
Вооружения, ЕС, УКРАИНА, Новости
15:31 06.05.2024 (обновлено: 15:44 06.05.2024)
 
В Киеве хотят, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов на Украине

Камышин: Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власти Украины хотят, чтобы страны ЕС финансировали производство боеприпасов и дронов в стране. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", - сказал он.
Согласно словам Камышина, Украина уже получила финансирование от Дании и Канады для производства оружия в рамках инициативы "Зброярі" ("Оружейники"), и теперь стремится найти дополнительные средства.
В частности, Украина надеется использовать эти средства для закупки боеприпасов и беспилотников отечественного производства для Вооруженных сил Украины.
Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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