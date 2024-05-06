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Киев уже получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишет СМИ - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Киев уже получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишет СМИ
Киев уже получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишет СМИ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Киев уже получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишет СМИ
Украина уже получила от союзников ракеты Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T19:56+0300
2024-05-06T19:56+0300
вооружения
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МАДРИД, 6 мая — ПРАЙМ. Украина уже получила от союзников ракеты Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес. "Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть совершенно ясно, что они предназначены для Украины", — приводит слова министра агентство Efe. В начале мая газета New York Times сообщала, что переданная Украине Испанией партия ракет для систем ПВО Patriot прибыла в Польшу и будет вскоре доставлена ВСУ. Ранее газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить Украине ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет на Украину. По информации ведомства, во время встречи контактной группы "Рамштайн" Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot. Отправка должна состояться "в течение четырёх дней".Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Россия убеждена, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и могут привести к опасным последствиям. В Кремле заявили, что усиление военной помощи Украине со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может ухудшить ситуацию.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Он также отметил, что США и страны НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая военных на своей территории.
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испания, украина, patriot, пво
Вооружения, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, Patriot, ПВО
19:56 06.05.2024
 
Киев уже получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишет СМИ

Efe: министр обороны Испании подтвердила поставку Киеву ракет для ПВО Patriot

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 6 мая — ПРАЙМ. Украина уже получила от союзников ракеты Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес.
"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть совершенно ясно, что они предназначены для Украины", — приводит слова министра агентство Efe.
В начале мая газета New York Times сообщала, что переданная Украине Испанией партия ракет для систем ПВО Patriot прибыла в Польшу и будет вскоре доставлена ВСУ.
Ранее газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить Украине ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет на Украину. По информации ведомства, во время встречи контактной группы "Рамштайн" Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot. Отправка должна состояться "в течение четырёх дней".
Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины
26 апреля, 19:28
Россия убеждена, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и могут привести к опасным последствиям. В Кремле заявили, что усиление военной помощи Украине со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может ухудшить ситуацию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Он также отметил, что США и страны НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая военных на своей территории.
 
ВооруженияИСПАНИЯУКРАИНАPatriotПВО
 
 
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