Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240506/ukraina-847955875.html
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - 06.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T22:30+0300
2024-05-06T22:30+0300
вооружения
россия
украина
атака
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник.Сначала противник планирует запустить дроны, а потом ударить по согласованной заранее цели. Ожидается, что атака будет проводиться более чем 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет."Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
https://1prime.ru/20240506/velikobritaniya-847948700.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, атака
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, АТАКА
22:30 06.05.2024
 
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая с применением 50 дронов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник.
Сначала противник планирует запустить дроны, а потом ударить по согласованной заранее цели. Ожидается, что атака будет проводиться более чем 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет.
"Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.
Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
16:48
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНААТАКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала