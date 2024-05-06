https://1prime.ru/20240506/ukraina-847955875.html
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT - 06.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T22:30+0300
2024-05-06T22:30+0300
2024-05-06T22:30+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник.Сначала противник планирует запустить дроны, а потом ударить по согласованной заранее цели. Ожидается, что атака будет проводиться более чем 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет."Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
https://1prime.ru/20240506/velikobritaniya-847948700.html
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, АТАКА
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая с применением 50 дронов
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. ВС Украины могут вести подготовку к "массированному удару" по территории России утром 7 мая, сообщило RT со ссылкой на источник.
Сначала противник планирует запустить дроны, а потом ударить по согласованной заранее цели. Ожидается, что атака будет проводиться более чем 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет.
"Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.
Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России