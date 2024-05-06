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Аналитик предсказал майские победы рубля

Аналитик предсказал майские победы рубля - 06.05.2024, ПРАЙМ

Аналитик предсказал майские победы рубля

В мае ожидается относительно стабильная ситуация с курсом доллара к рублю. В отсутствие непредвиденных резко негативных факторов актуальный коридор составит... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T03:03+0300

2024-05-06T03:03+0300

2024-05-06T03:03+0300

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В мае ожидается относительно стабильная ситуация с курсом доллара к рублю. В отсутствие непредвиденных резко негативных факторов актуальный коридор составит 90-94 рубля за доллар, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.По словам финансиста, рубль встречает майские праздники “по-трудовому и победно”. Доллар опускался ниже 92 рублей и, вероятно, это не предел. Дело в том, что в конце апреля проявились важные факторы поддержки российской валюты. Это продление на год обязательной продажи валютной выручки экспортерами и сохранение высокой ключевой ставки 16% ЦБ. Этот эффект будет проявляться в мае, полагает Гойхман.Поддержку рублю оказывает и достаточно сбалансированный бюджет, без значительного роста его дефицита. Инфляция также не выходит за приемлемые пределы.В то же время есть и факторы давления на рубль. Так, в последние дни снизились цены нефти - с 90 до 84 доллара за баррель Brent. Также в мае может вырасти спрос на валюту для импорта и зарубежного туризма.Усиление санкционных сложностей с оплатой экспорта осложняет приток валюты на рынок. На мировом валютном рынке доллар способен укрепиться к основным валютам из-за сохранения высоких ставок ФРС США.Эксперт не исключает и новых витков санкционного и геополитического обострения.“Таким образом, указанные и возможные иные драйверы воздействия на рубль противонаправлены. Это предполагает высокую вероятность их взаимного нивелирования и движения курса рубля в небольшом диапазоне”, - заключил Гойхман

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эксклюзив, курсы валют, доллар, марк гойхман