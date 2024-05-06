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ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты - 06.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240506/valyuta-847927921.html
ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты
ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты
ЦБ РФ может в несколько раз нарастить продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ, что немного поддержит рубль, полагают большинство... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T05:48+0300
2024-05-06T05:48+0300
экономика
банк россии
иностранная валюта
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. ЦБ РФ может в несколько раз нарастить продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ, что немного поддержит рубль, полагают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости. Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. То есть сейчас ЦБ продает на рынке инвалюту на 0,6 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ НАРАСТИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ Валерий Вайсберг из ИК "Регион" оценивает, что общий объем нефтегазовых доходов бюджета в апреле был несколько ниже, чем в марте, а значит можно предположить, что объем покупок Минфином РФ валюты сократится и составит порядка 9,5 миллиарда рублей в день. "Таким образом, предложение валюты с учетом операций ЦБ РФ вырастет до 2,3 миллиарда рублей в день", - считает он. Нетто-объем продажи юаней в мае с учетом зеркалирования Банком России прошлых операций с ФНБ может вырасти до 2,2 миллиарда рублей в день против 0,57 миллиарда в апреле, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка. "Мы использовали среднюю цену барреля Urals (оценка экспертов, официальные данные за этот период не публиковались - ред.) и курс доллара в апреле в размере 76,2 доллара (+8,3% м/м) и 93 рубля (+1,5% м/м) и учли возможное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Мы также полагаем, что корректировка поступлений дополнительных доходов за апрель снизится до 15 миллиардов рублей (107 миллиардов за март) в связи с исчерпанием эффекта от выплат НДД. В итоге ожидаем совокупный объем покупок валюты Минфином в мае в объеме 192 миллиарда рублей, или 9,6 миллиарда в пересчете на день", - поясняет Кошелев. Если цена на нефть марки Urals составит приблизительно 70-75 долларов, то дополнительная покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила будет составлять около 8-13 миллиардов рублей в день, что, соответственно, с учётом операций Банка России (но без учёта экспортёров) приведет к чистым продажам валюты не более чем на 3,8 миллиарда в день, рассуждает Николай Дудченко из ФГ "Финам". ПРОГНОЗ ПО КУРСУ Ожидаемый рост почти в четыре раза продажи инвалюты может усилить поддержку рубля, рассчитывает Кошелев из Росбанка. При этом прогноз эксперта по курсу на второй квартал составляет 92 рубля за доллар. Между тем, указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки был продлен до конца апреля 2025 года, напоминает Дудченко из ФГ "Финам". "Наш взгляд на курс рубля продолжает оставаться умеренно пессимистичным. Во втором квартале текущего года мы ожидаем движение курса в диапазоне 91,5–93 рубля за доллар, но всё же с перспективой дальнейшего ослабления российской валюты", - добавляет он. В краткосрочной перспективе операции ЦБ не смогут заметно повлиять на курс рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На долгосрочном же горизонте бюджетное правило в целом продолжит сдерживать рубль от более быстрого укрепления в благоприятный, с точки зрения цен на сырье, период, равно как и защищать от излишнего ослабления при серьезном и длительном ухудшении конъюнктуры сырьевого рынка", - добавляет он.
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банк россии, иностранная валюта
Экономика, Банк России, иностранная валюта
05:48 06.05.2024
 
ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты

Эксперты: ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, что поддержит рубль, считают эксперты

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. ЦБ РФ может в несколько раз нарастить продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ, что немного поддержит рубль, полагают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости.
Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. То есть сейчас ЦБ продает на рынке инвалюту на 0,6 миллиарда рублей в день.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2024
Эксперты оценили влияние возврата Минфина к покупке валюты на курс рубля
5 февраля, 15:09
ЦБ РФ НАРАСТИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ
Валерий Вайсберг из ИК "Регион" оценивает, что общий объем нефтегазовых доходов бюджета в апреле был несколько ниже, чем в марте, а значит можно предположить, что объем покупок Минфином РФ валюты сократится и составит порядка 9,5 миллиарда рублей в день. "Таким образом, предложение валюты с учетом операций ЦБ РФ вырастет до 2,3 миллиарда рублей в день", - считает он.
Нетто-объем продажи юаней в мае с учетом зеркалирования Банком России прошлых операций с ФНБ может вырасти до 2,2 миллиарда рублей в день против 0,57 миллиарда в апреле, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Мы использовали среднюю цену барреля Urals (оценка экспертов, официальные данные за этот период не публиковались - ред.) и курс доллара в апреле в размере 76,2 доллара (+8,3% м/м) и 93 рубля (+1,5% м/м) и учли возможное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Мы также полагаем, что корректировка поступлений дополнительных доходов за апрель снизится до 15 миллиардов рублей (107 миллиардов за март) в связи с исчерпанием эффекта от выплат НДД. В итоге ожидаем совокупный объем покупок валюты Минфином в мае в объеме 192 миллиарда рублей, или 9,6 миллиарда в пересчете на день", - поясняет Кошелев.
Если цена на нефть марки Urals составит приблизительно 70-75 долларов, то дополнительная покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила будет составлять около 8-13 миллиардов рублей в день, что, соответственно, с учётом операций Банка России (но без учёта экспортёров) приведет к чистым продажам валюты не более чем на 3,8 миллиарда в день, рассуждает Николай Дудченко из ФГ "Финам".
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2024
Курсы валют к рублю показали резкие скачки
16 января, 18:28
ПРОГНОЗ ПО КУРСУ
Ожидаемый рост почти в четыре раза продажи инвалюты может усилить поддержку рубля, рассчитывает Кошелев из Росбанка. При этом прогноз эксперта по курсу на второй квартал составляет 92 рубля за доллар.
Между тем, указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки был продлен до конца апреля 2025 года, напоминает Дудченко из ФГ "Финам".
"Наш взгляд на курс рубля продолжает оставаться умеренно пессимистичным. Во втором квартале текущего года мы ожидаем движение курса в диапазоне 91,5–93 рубля за доллар, но всё же с перспективой дальнейшего ослабления российской валюты", - добавляет он.
В краткосрочной перспективе операции ЦБ не смогут заметно повлиять на курс рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На долгосрочном же горизонте бюджетное правило в целом продолжит сдерживать рубль от более быстрого укрепления в благоприятный, с точки зрения цен на сырье, период, равно как и защищать от излишнего ослабления при серьезном и длительном ухудшении конъюнктуры сырьевого рынка", - добавляет он.
 
ЭкономикаБанк Россиииностранная валюта
 
 
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