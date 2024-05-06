https://1prime.ru/20240506/valyuta-847927921.html

ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты

ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ нарастит продажу валюты в мае-июне, считают эксперты

ЦБ РФ может в несколько раз нарастить продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ, что немного поддержит рубль, полагают большинство... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T05:48+0300

2024-05-06T05:48+0300

2024-05-06T05:48+0300

экономика

банк россии

иностранная валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. ЦБ РФ может в несколько раз нарастить продажу иностранной валюты в мае-начале июня в рамках операций с ФНБ, что немного поддержит рубль, полагают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости. Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. То есть сейчас ЦБ продает на рынке инвалюту на 0,6 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ НАРАСТИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ Валерий Вайсберг из ИК "Регион" оценивает, что общий объем нефтегазовых доходов бюджета в апреле был несколько ниже, чем в марте, а значит можно предположить, что объем покупок Минфином РФ валюты сократится и составит порядка 9,5 миллиарда рублей в день. "Таким образом, предложение валюты с учетом операций ЦБ РФ вырастет до 2,3 миллиарда рублей в день", - считает он. Нетто-объем продажи юаней в мае с учетом зеркалирования Банком России прошлых операций с ФНБ может вырасти до 2,2 миллиарда рублей в день против 0,57 миллиарда в апреле, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка. "Мы использовали среднюю цену барреля Urals (оценка экспертов, официальные данные за этот период не публиковались - ред.) и курс доллара в апреле в размере 76,2 доллара (+8,3% м/м) и 93 рубля (+1,5% м/м) и учли возможное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Мы также полагаем, что корректировка поступлений дополнительных доходов за апрель снизится до 15 миллиардов рублей (107 миллиардов за март) в связи с исчерпанием эффекта от выплат НДД. В итоге ожидаем совокупный объем покупок валюты Минфином в мае в объеме 192 миллиарда рублей, или 9,6 миллиарда в пересчете на день", - поясняет Кошелев. Если цена на нефть марки Urals составит приблизительно 70-75 долларов, то дополнительная покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила будет составлять около 8-13 миллиардов рублей в день, что, соответственно, с учётом операций Банка России (но без учёта экспортёров) приведет к чистым продажам валюты не более чем на 3,8 миллиарда в день, рассуждает Николай Дудченко из ФГ "Финам". ПРОГНОЗ ПО КУРСУ Ожидаемый рост почти в четыре раза продажи инвалюты может усилить поддержку рубля, рассчитывает Кошелев из Росбанка. При этом прогноз эксперта по курсу на второй квартал составляет 92 рубля за доллар. Между тем, указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки был продлен до конца апреля 2025 года, напоминает Дудченко из ФГ "Финам". "Наш взгляд на курс рубля продолжает оставаться умеренно пессимистичным. Во втором квартале текущего года мы ожидаем движение курса в диапазоне 91,5–93 рубля за доллар, но всё же с перспективой дальнейшего ослабления российской валюты", - добавляет он. В краткосрочной перспективе операции ЦБ не смогут заметно повлиять на курс рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На долгосрочном же горизонте бюджетное правило в целом продолжит сдерживать рубль от более быстрого укрепления в благоприятный, с точки зрения цен на сырье, период, равно как и защищать от излишнего ослабления при серьезном и длительном ухудшении конъюнктуры сырьевого рынка", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240205/842987253.html

https://1prime.ru/20240116/842814561.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, иностранная валюта